Céges árain emel elsősorban a Magyar Posta

Közzétette idei árait is a Magyar Posta, és az árak emelkednek is a levél- és csomagküldési díjak a postánál is. Mivel a legtöbben már nem levél, hanem inkább csomagküldésre használják az intézményt, érdemes a csomagküldés árainak változásait megvizsgálni.

Míg tavaly egy 2kilós csomagot még 2060 forintért postázhattunk, addig idén már ugyanez 2370 forintunkba kerül, míg az 5 kilós csomagok elküldése 2330 forintról 2680 forintra drágult.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üzleti ügyfelek egyedi ajánlatokat kapnak, de a posta által számított értékek azért itt is árulkodók lehetnek, így

míg tavaly csomagautomatánál feladott kétkilós expressz csomag, mely csomagautomatához is érkezik 846 forintba került a cégeknek, addig ugyanez idén már 1101 forintba kerül. Az ötkilós csomagoknál ugyanezek az értékek 978 forintról 1271 forintra nőttek.

A levélküldésnél is voltak áremelések, így a belföldi elsőbbségi levél feladása 300-ról 330 forintra nő, míg a nem elsőbbségi levél feladásáért 210 helyett 230 forintot kell fizetnünk.