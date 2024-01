Ez a cég direkt a BMW miatt települ Debrecenbe

A Debrecenben épülő BMW-gyár nemcsak önmagában, de az autógyártó beszállítóinak köszönhetően is lökést ad a város gazdaságának, amit a német tulajdonú ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházása is jelez.

A vállalkozás 10 milliárd forintból megvalósuló beruházása lengéscsillapítókat, továbbá első és hátsó tengelyeket fog gyártani a a BMW számára. Noha az üzem építését már tavaly decembereben bejelentették Budapesten, szerdán a cég a debreceni Divinus Hotelben is közölt új részleteket az épülő gyárról a vármegyeszékhely vezetőinek társaságában.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-bihari Napló

Papp László debreceni polgármester felidézte, hogy az elmúlt tíz esztendőben azt tűzték ki célként, hogy munkahelyek sokaságát hozzák létre, és ez eredményes is volt, hiszen időközben több mint 18 ezer új munkahely jött létre a városban – írja a Haon.

A ZF 10 milliárd forintos beruházása 131 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, és a polgármester kifejtette, hogy bízik benne, hogy a cég megtalálja helyben a számára szükséges szakembereket. Mindehhez felajánlotta a város közreműködését is, hozzátéve, hogy

a debreceni oktatás, szakképzés naprakészen követi a város gazdaságának változását.

Ludwig Armbruster, a VP PL Chassis Sys. & Modules regionális alelnöke pedig kifejtette, hogy az elmúlt évek során sikerült demonstrálniuk, hogy a gazdasági nehézségek közepette is képesek a fejlődésre.

Az alelnök kitért a cég „just in time” és „just in sequence” rendszerű működésére, és felidézte, hogy első ügyfelük még 1998-ban a BMW volt. Elmondta azt is, hogy a cégnek 11 országban 18 üzeme működik, és örömét fejezte ki, hogy ennek a globális hálózatnak Debrecen is részévé válik.

A debreceni beruházás szenior projektmenedzsere, Karsten Bongart pedig ismertette, hogy az építkezés már javában zajlik, és azt is, hogy a 14 ezer négyzetméteres üzemet a BMW gyárának közelében, az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben alakítják ki 4,4 hektáron. Ez a gyár kizárólag a BMW számára termel majd elsősorban első és hátsó tengelyeket, de kitért arra is, hogy

az üzem működése tiszta és csendes lesz, a debrecenieknek nem kell károsanyag-kibocsátástól tartaniuk.

Varjassy Csaba üzemvezető a kivitelezés mérföldköveiről elmondta, mostanra az épület vázszerkezete készült el, a következő mérföldkő májusban lesz, amikor elkezdődik a gépek telepítése, s azok gyártásra való felkészítése. Szeptemberben használatba veszik az üzemet, megkezdődik a prototípusok gyártása, majd szűk egy éven belül elindulhat a sorozatgyártás.