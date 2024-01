Országszerte több tucat új helyszínen tankolhatnak majd az autósok az Orlen minőségi üzemanyagaiból – közölte a vállalat. Az ütemterv alapján április végéig átlagosan hetente négy új egységet nyit a vállalat.

A megújulás nem csak a kúthálózatot érinti.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az elsőként megnyitott Budaörsi úti töltőállomás mellett további nyolc fővárosi kutat vesz át az Orlen, ezzel a budapesti helyszínek száma 19-re nő. A fővároson túl olyan fontos vármegyeszékhelyekre is megérkezik idén a hálózat piros sasos emblémája, mint Győr, Székesfehérvár, Kaposvár vagy Szombathely, jelentősen megkönnyítve ezzel sok vidéken közlekedő autós mindennapjait.

A vállalat azokat a nagyvárosokat sem hagyja ki a sorból, ahol már korábban is voltak töltőállomásai. Az idei évtől Kecskeméten négy; Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben három-három; Miskolcon, Zalaegerszegen, Békéscsabán, Pécsett és Veszprémben pedig két-két Orlen-kúton tankolhatnak majd a környéken autózók.

Ezek mellett fontos turisztikai desztinációk vonzáskörzetében is terjeszkedik az Orlen, mint például Szarvas és Cserkeszőlő, az autópályák mentén nyíló kutaknak köszönhetően pedig például Horvátország is könnyebben elérhetővé válik.

A megújulás nem csak a kúthálózatot érinti, a vállalat idén tovább bővíti szolgáltatásainak körét a már meglévő és az újonnan átvett töltőállomásokon is.

Az új kutak között több helyszínen is üzemel majd gépi autómosó, emellett a közkedvelt DESPAR-üzletek száma is tovább növekszik, így az autósok könnyen összeköthetik a bevásárlást a tankolással. Az elsőként 2023 nyarán bemutatott Stop.Cafe éttermi koncepciót is több helyszínen bevezeti az Orlen, számos töltőállomást pedig felújít még az idén.

Az Orlen hálózata már hét közép-európai országban van jelen.