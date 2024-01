Hárommillió magyart érint: összehasonlíthatók a mentes termékek árai is

A speciális étrendet követők által leggyakrabban fogyasztott termékek, valamint a marhahús és az ásványvíz is bekerült az Árfigyelőbe, amely ezáltal mától már 78 termékkategória napi árait mutatja meg. Összesen 16 új termékkategória került be most a rendszerbe.

2024.01.13. 10:17 | Szerző: S. T.