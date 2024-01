A minisztérium részleteket közölt a 200 milliárd forinttal megtoldott Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramról

Továbbra is nagy siker a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram – írta meg közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A programot a kormány újabb 200 milliárd forinttal meghosszabbította, ennek a nagy részére már be is futottak az igénylések.

2024.01.19. 13:21 | Szerző: P. A. R.