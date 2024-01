Hívatlan vendégeknek kedvez az enyhe tél

Úgy tűnik, az idei tél is komolyabb hótakaró nélkül múlik majd el, ám van egy kevésbé áldásos hatása is a gyakran tavaszias időjárásnak. Mégpedig az, hogy ilyenkor nem pusztulnak el a komoly károkozásra képes rágcsálók, és a telente egyébként ritkábban látott rovarokból is jóval többel találkozhatunk – írta a teol.hu annak kapcsán, hogy a rovarok és a rágcsálók is megszaporodtak az enyhébb tél következtében.

Az ember lakhelyének közvetlen közelsége egyszerre jelent menedéket és táplálékot a rágcsálók számára.

Fotó: Shutterstock

Molnár Dániel, egészségügyi gázmester a lapnak azt mondta, ő és a kollégái a szokatlanul meleg tél miatt folyamatosan dolgoznak még a hideg hónapok alatt is, rengetegen kérnek tőlük segítséget például a házakba, lakásokba behúzódott darazsak miatt. Ezek az állatok gyakran a gipszkarton mögé, vagy éppen az álmennyezet fölé építenek várat.

De nemcsak darazsak,

ágyi poloskák és bolhák miatt is gyakran vonulnak a gázmesterek.

Utóbbi rovarok főként azért tudnak ilyentájt elszaporodni a fűtött, meleg otthonokban, mert a téli hidegek miatt sokan beengedik az egyébként az udvaron élő kutyájukat, macskájukat.

Van, hogy a harmadik emeleten irtanak egereket, néhány héttel ezelőtt Bonyhádon például egy bérház harmadik emeleti lakásába hívták őket, ahol egerek tanyáztak. Ezek az apró állatok akár a lépcsőkön is képesek bejutni egy-egy lakásba, de nem ritka az sem, hogy a falak mögött elvezetett vízvezeték- vagy szennyvízcsöveken közlekednek.

A mostani enyhe időjárás miatt valószínűleg a kullancsok is elszaporodnak majd – figyelmeztet a portál cikke, egyúttal megemlíti, hogy a Lyme-kór ellen már létezik védőoltás, és a vérszívók számára tekintettel ajánlott is.