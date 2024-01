"Az idei első kormányülés. Hosszú lesz" – erről posztolt Orbán Viktor szerdán. A miniszterelnök utoljára szűk egy hónappal ezelőtt, december 19-én osztott meg fotót kormányülésről, tehát egy hónap után találkozhattak ismét a kormány tagjai hivatalos formában.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

December 21-én a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, ahol azt mondta, hogy

míg 2023 a nagy küzdelmek éve volt, addig 2024 már a nagy terveké lesz.

A kormányfő itt jelentette be, hogy kormány elindítja a pedagógusok és az óvónők hároméves bérfejlesztési programját, ennek első lépéseként 2024. január elsejével a tanárok fizetése 32,2 százalékkal emelkedik. Azóta már minden akadály elhárult, ugyanis az a levél is megérkezett Brüsszelből, amelytől a kormány függővé tette a fizetésemelés elindítását.

Kiderült, hogy hamarosan létrejöhet a megállapodás a reptér visszavásárlásáról, ami Orbán szerint "befejezett ügy”, és egy francia partnerrel közösen üzemeltetik majd. A miniszterelnök Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszélt, szerinte most ugyan mindenki a magyarok ellen van, de végül be fogják látni az uniós kormányfők is, hogy ez egy rossz döntés volt. A csata február elsején folytatódhat, akkor találkoznak ismét az EU állam és kormányfői, hogy tárgyaljanak az unió költségvetésének módosításáról és Ukrajna támogatásáról.

A mai kormányülés után várhatóan holnap kormányinfó is lesz, amit természetesen élőben közvetítünk.