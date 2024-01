Szolnokon indul a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtése, a rendszert a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Zounok Zrt. működteti – idézi a Mohu bejelentését az MTI.

Havonta egyszer fogják kimosni a barna kukákat.

Fotó: Mészáros János

A program meghatározott, társasházas részeken indul Borsfay-Horváth Judit, a Mohu termék és anyagáram vezetőjének közlése szerint. Mint felidézte, a Mohu vállalta, hogy 2040-ig a teljes hazai hulladékmennyiség 65 százalékát újrahasznosítja, és 10 százalék alá viszi a jelenleg az országban kiemelkedően magas, lerakásra szánt hulladékot. A társaság céljának nevezte a hatékonyan működő, egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, amelynek része a is. A koncessziós hulladékgazdálkodást ellátó társaság fokozatosan és folyamatosan vezeti be 2024-től a konyhai biohulladékok házhoz menő gyűjtését.

Megy a hulladék a biogázüzemekbe

Elmondta, hogy a konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot biogáz üzemekben hasznosítják újra, amelyekben abból megújuló energiaforrásként áramot és hőt állítanak elő belőle. A biogáz üzemben képződő maradék a magas tápanyagtartalma miatt kiváló komposzt és humusz állagú anyag a mezőgazdaság számára. Különösen fontos lesz a visszagyűjtésnél, hogy minél kevésbé szennyezett anyagot tudjanak gyűjteni.

Lits László, a szolnoki NHSZ Zounok Zrt. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a programmal első körben húszezer embert, azaz több mint ötezer-négyszáz családot szeretnének elérni.

Jellemzően a Széchenyi városrészben és a Bajcsy-Zsilinszky úti tízemeletes épületekben élőket fogja érinteni a program.

Pont úgy kell a barna kukát kihúzni, mint a többit

A programban résztvevők lakásonként egy-egy 5 literes konyhai gyűjtőedényt kapnak, amely nemcsak könnyen kezelhető, de szag- és kifolyásmentes is. A társasházaknak is kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát, amelyet a megszokott módon kell a ház elé kihúzni, a meghatározott napokon. Szólt arról is, hogy kezdetben a barna kukát hetente egyszer, nyáron hetente kétszer fogják üríteni, havonta egyszer kimosni. Január 27-én és február 3-án a Széchenyi városrészben három helyen kezdik meg kiosztani a lakosságnak az 5 literes konyhai gyűjtőedényeket.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere egyebek mellett arról beszélt, hogy

a kétpói lerakó szelektív hulladékgyűjtés nélkül megtelne,

ezért is kell csökkenteni az odaérkező hulladék mennyiségét. Szolnokon és térségében már mintegy négyezer házi komposztáló eszközt helyeztek ki, az intézkedés komoly eredményt hozott.

Borsfay-Horváth Judit az MTI kérdésére elmondta, hogy a programot az év elején tizennégy településre terjesztik ki fokozatosan. Több helyen már februárban elindulhat a szolgáltatás, máshol márciusban. A helyszínek a Mohu honlapja szerint: Budapest, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés társasházi övezetei.

Teafiltert, porzsákot és pelenkát ne!

Az eseményen kiosztott tájékoztató szerint a konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is. Nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papírzsebkendőt, pelenkát. Ezek, illetve az ezekhez hasonló anyagok ugyanis nem komposztálhatók, és még károsíthatják is a hasznosító gépeket. Tilos lesz a barna kukákba helyezni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot is.