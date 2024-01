Földrajzi elhelyezkedésünkből fakadóan a magyar közéletben két fajta viszonyítási pont létezik, ami évtizedek, esetleg évszázadok óta nagyban meghatározz a gondolkodásunkat. Az egyik Ausztria, akit mindig utol akarunk érni, már vagy két száz éve teljesen eredménytelenül. A másik Románia, akivel kapcsolatban pedig az az elvárásunk, hogy sose érjen utol minket. Talán épp ezért mellbevágó sokaknak az a pillanat, amikor az unió statisztikai hivatala közölte, hogy Románia az elmúlt évtized erőteljes növekedésének köszönhetően már azonos fejlettséggel bír, mint Magyarország.

Fotó: Shutterstock

Hogy számszerűsítsük: míg 2011-ben Magyaroroszág az uniós vásárlóerőparitáson számolt egy főre jutó GDP 67 százalékán állt, addig Románia jóval hátrébb indult, az 55 százalékos szintről,

2022-re viszont eltűnt ez a különbség, így ma mindkét ország azonos, 76 százalékos szinten helyezkedik el.

A román fejlődést jól mutatja, hogy az uniós csatlakozáskor még a második legszegényebbnek tagállamnak számító ország ma már fejlettebbnek számít, mint Horvátország, Görögország vagy Szlovákia, hovatovább ott liheg az 1986 óta uniós tag Portugália nyakán. Ugyanakkor mielőtt valami gazdasági csodát látnák a jelenség mögött, érdemes jobban szemügyre venni a háttérben zajló folyamatokat.

Unióban is egyedülálló eladósodást produkált Románia

Az köztudomású, hogy Magyarország a régió egyik legeladósodottabb országa gyakorlatilag az 1980-es évek óta, addig Romániáról ez a legkevésbé sem volt elmondható. Ceausescu rendszer egyik hagyatéka volt a nulla államadósság, aminek leginkább a társadalom látta a kárt, tömeges szegénységbe taszítva milliókat. Másik oldalról viszont ez jelentette az elmúlt évtizedek növekedési tartalékát. Így már le is hull a lepel a nagy román csodáról:

az Eurostat adatai szerint miközben nálunk a nominális államadósság 2008 óta 19 553 milliárd forintról 48 834 milliárd forintra, azaz két és félszerezésére nőtt, Romániában ez idő alatt megtízszereződött, az akkori 66 milliárd lejről 2022-re 665 milliárd lejre. Ekkora adósságnövekedést pedig senki nem produkált az unióban.

Persze többet mond az államadóssáról a GDP-arányos mutató, itt is az látható, hogy hiába volt erőteljes a gazdasági növekedés, azzal együtt sem tudták kinőni az adósságot, amely 2008-ben még a GDP 12,3 százalékát tette ki, 2022-ben már 47,2 százalékát. Mindez azért lényeges, mert mi így tudtuk növekedni - bár alacsonyabb ütemben, mint a románok - hogy közben sikerült lefaragni az adósságunkból 15 százalékpontot 2019-ig terjedő időszakban. Ennek is tudható be, hogy a korábbi négyszeres-ötszörös különbség, ami a román és magyar adósságmutató között megvolt, az fokozatosan eltűnt és 25 százalékosra olvadt (a magyar államadósság 2022-ben 73,9 százalék volt). A román kormány túlköltekezéseknek pedig meg is lett a következménye, ugyanis már a koronavírus-járvány előtt túlzottdeficit-eljárást indított az Bukarest ellen.

Semmiféle különleges teljesítmény nincsen a román gazdaság növekedése mögött, csak rengeteg és eladósodás.

Több millió román munkavállaló nyugaton, óriási összegeket utalnak haza

A másik tényező, ami magyarázza a magasabb román növekedést, az a több millió román munkavállaló, akik már a 90-es években elhagyták az országot. Ennek következménye, hogy ma már romániai lakosság 69 százalékának van külföldön dolgozó rokona.

Csak Spanyolországban és Olaszországban mintegy két millióan, de Nagy-Britanniában, Németországban és Franciaországban is több százezren dolgoznak.

Az, hogy ennyien élnek külföldön, az ország pénzügyi számláiban is nyomot hagy, ami nélkül valószínűleg a román kormányok is nagy bajban lennének: például 2020-ban 3,4 milliárd eurót, azaz mintegy 1200 milliárdot utaltak haza a román vendégmunkások, ami közel tízszerese volt a hasonló magyar utalások (150 milliárd) értékének. A román nemzeti bank adatai szerint 2005 óta 69 milliárd eurót pumpáltak a román gazdaságba a külföldön élő vendégmunkások, akik jelentősen hozzájárultak az ország gazdasági fejlődéséhez.

Még mindig magasabbak a magyar bérek

Bár többször a hazai sajtóban elhangzik, hogy a román bérek a magyarok kereseténél is magasabban vannak, a két ország statisztikai hivatala alapján ez biztosan nem így van: míg nálunk a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 389 ezer forint volt 2023 októberében, addig Romániában 4692 lej, azaz 356 ezer forint volt. Ahogy a nettója is alacsonyabb keleti szomszédunknál, ahol 159 ezer forint a legkisebb keresetűek bére. A szegénységi adatok alapján is hazánk jobb helyzetben van. 2022-ben a szegények aránya 18,4 százalékot tett ki Magyarországon, szemben Romániával, ott ez az arány 34,4 százalék volt.