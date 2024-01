Folytatódik a „Középkori magyar aranyforintok” elnevezésű sorozat, benne az év legértékesebb arany érméjével, amelynek értékét tovább emeli alacsony kibocsátási példányszáma. Újabb elemmel gazdagodik az Árpád-házi magyar szenteket felvonultató arany emlékérme-sorozat, valamint a több évtizedes múltra visszatekintő, nemzeti emlékhelyeket bemutató közkedvelt érmesor – közölte az MNB.

Középkori tematikák és évfordulók

A tematikák között jelentős történelmi és alapítási évfordulók szerepelnek.

Forrás: MNB

A jegybank érmekibocsátással emlékezik meg gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradi vértanú kivégzésének 175., valamint a nyilas rémuralom alatt közel száz zsidó életét megmentő Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társasága apácanővére születésének 125. évfordulójáról.

Idén ünnepli a jegybank alapításának a centenáriumát, amire érmekülönlegesség kibocsátásával hívja fel a figyelmet. Az alapítási évfordulók között ünnepeljük továbbá a Magyar Gyermekorvosok Társasága alapításának centenáriumát, valamint a polgári közjegyzőség 150 éves jubileumát is.

A magyar tudomány világhírű képviselői

A különleges formájú érmék sorát színesítik a magyar származású Nobel-díjasokat bemutató ovális emlékérmék, amelyek 2024-ben Karikó Katalin, Krausz Ferenc és OIáh György előtt tisztelegnek.

Forrás: MNB

A kör alakú érmék sorából kitűnnek a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató emlékérme-sorozat következő elemeként, illetve a Rubik-kocka feltalálásának 50. évfordulója alkalmából kibocsátásra kerülő hatszögletű színesfém érmék, valamint a legeredményesebb magyar versenyló, Kincsem születésének 150. évfordulójára megjelenő téglalap alakú emlékérmék.

Politika és sport

Az idei program keretében nemzetközi vonatkozású érmék kibocsátására is készül a jegybank. A tervek szerint azt a külpolitikai jelentőségű aktualitást is emlékérme örökíti meg, hogy hazánk tölti be 2024-ben az Tanácsának soros elnökségét. Emellett olyan világméretű sportesemények tiszteletére is tervez az MNB emlékérmét kibocsátani, mint az idén megrendezésre kerülő XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok.

Forrás: MNB

A 2014 óta érvényben lévő értékesítési politika szellemében minden nemesfém emlékérmének kibocsátásra kerül az alacsonyabb névértékű színesfém változata is. Ez a kivitel nem csupán a választékot bővíti, hanem kedvező ára miatt elősegíti az emlékérmék népszerűsítő, ismeretterjesztő szerepének hatékony érvényesülését.

Az emlékérméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. az emlékérme-programban előjegyzési lehetőséget biztosít 2024. január 24-től 21 naptári napon át, illetve az előjegyzési keret erejéig. Részletes információ az előjegyzési és értékesítési rendről a Magyar Pénzverő honlapján érhető el.