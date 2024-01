Csak a vármegyebérlet marad, 14 év alatt ingyenes lesz az utazás – Lázár János történelmi bejelentése

Az építési és közlekedési miniszter kedd reggel bejelentette, hogy március 1-jétől a vármegye és országbérleten túl minden egyebet megszüntetnek. Közölte továbbá azt is, hogy a tavasszal bevezetnek két egynapos, korlátlan közlekedést garantáló jegyet, a Vármegye24-et 990 forintért, a Magyarország24-et pedig 4990-ért. Lázárék átalakítják a kedvezmények rendszerét is, a 65-ből 22 marad meg. A közalkalmazottak esetében megszűnik a pecsételős rendszer, a 14-25 évesek pedig szintén 50 százalékos kedvezményt kapnak – amennyiben nem vesznek vármegye- vagy országbérletet, amin 90 százalékos kedvezmény érvényesül. A legfontosabb is elhangzott a debreceni sajtótájékoztatón: 14 év alatt és 65 év felett mindenkinek díjmentes lesz a közösségi közlekedés.

2024.01.09. 10:36 | Szerző: Nagy Péter