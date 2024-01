Amíg nem indul be a gyakorlatban is a Digitális Állampolgárság Program (DÁP), addig még az ügyfélkapura, illetve a kormányablakokra támaszkodhatunk az ügyeink intézéséhez: ezek persze részben átfedésben állnak, kivált, mivel a 2023-ban megvalósult, illetve

2024-re tervezett fejlesztések között újabb kormányablakbuszok is szerepelnek a mobilalkalmazás erőteljesebb használata mellett.

Még több Kormányablak lesz elérhető idéntől

Fotó: Török János

Miként a legutóbbi kormányzati átalakítás nyomán már közigazgatási és területfejlesztésinek hívott misztérium (KTM) hangsúlyozta: tavaly 12,7 millió ügyfél összesen 13,3 millió ügyét intézték a kormányablakok, amelyekből újak is nyíltak, szám szerint négy:

Battonyán,

Eleken,

Fertődön,

Újszászon.

Ezáltal már több mint háromszáz helyszínen található kormányablak, ezáltal a lakosság több mint kétharmada tud a saját teleülésén ügyeket intézni. Idén is nyílnak ráadásul új ablakok Dunaharasztiban, Turán és Túrkevén.

Braille-térkép és jelnyelvtanfolyam

Ahol pedig nincs és egyelőre nem is lesz kormányablak, ott a kormányablakbusz segít. Ezek az ügyintézésre felszerelt kisbuszok előre meghatározott időpontokban elérhetőek, illetve lehetőséget teremtenek az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű kiszolgálására is – a kormányablak-buszok

tavaly kisebb településeket járva tavaly mintegy ötvenezer ember ügyintézésében segítettek összesen 5629 alkalommal.

A jelenleg 25 járműből álló flotta pedig újabbakkal bővül Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Zala vármegyében.

A legkisebb településeket mobil ügyintéző kisbuszok járják.

Fotó: Fehér Gábor

A további fejlesztések közé tartoznak az akadálymentesítést szolgálók: a KTM közlése szerint immár Braille-térképek segítenek a vak és gyengénlátó ügyfeleknek, továbbá idén is

tartanak majd jelnyelvtanfolyamokat annak érdekében, hogy minden kormányablakban legyen a siket és nagyothalló állampolgárokat segítő ügyintéző.

Ezekhez csatlakozik – és átvezet a még inkább digitális megoldásokhoz – a mobilapplikáció, amely révén a kormányablakokba távolról is igényelhető sorszám, akár már az elindulás előtt, ezáltal jóval rövidebbé válhat az ügyintézés.

Mindez a KTM szerint növeli az ügyfél-elégedettséget is: a vonatkozó kérdőívet kitöltő válaszadók 80 százaléka szerint javult a szolgáltatás minősége a legutóbbi esztendőben.

A digitális állampolgárság még hátravan

Idén pedig közelebb léphetünk a Digitális Állampolgársághoz is.

A projekt jogi kereteit meghatározó törvényt már karácsony előtt elfogadták, ezután következhet a tesztüzem. A tervek 2025-re irányozzák elő a teljes működést, majd 2026-ra az e-posta belépését is, ami azt jelenti, hogy akkor már elektronikusan kaphat meg mindenki mindent a DÁP-alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak a közműszámlák is, amikhez már kapcsolódik majd a fizetési lehetőség, továbbá az államigazgatási szervek is kötelesek a DÁP-appon keresztül válaszolni, ami egyidejűleg kézbesítettnek is minősül majd.