Nagy Márton az inflációról: amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt

A nemzetgazdasági miniszter szerint most az látható, hogy decemberben az infláció gyakorlatilag összeesett, a mértéke éves alapon 5,5 százalékra zuhant, amellyel a csehek után a lengyelekhez és a románokhoz képest is kedvezőbb eredményt ért el Magyarország. A tárcavezető jelentős eredményként ítéli meg, hogy az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal mérséklődtek az árak, így havi alapon olcsóbbak lettek az élelmiszerek, a háztartási energia és a járműüzemanyagok is.