A jegybank jó irányt vett a kamatcsökkentésekkel, de lassú lépésekben halad. Az ütemtévesztés a magyar cégeknek irdatlan sok pénzébe kerül, miközben a külföldi társaságok lefölözik a piacot. Minél tovább fennmarad ez az állapot, a lemaradásunk annál nagyobb lesz – mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László.

Parragh László: az MNB ütemet tévesztett.

Fotó: Fehér Gábor

Parragh: a beruházások bővülése összességében nem a magyar cégeknek köszönhető

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint előremutató lenne, ha a Magyar Nemzeti Bank egyértelművé tenné, hogy átáll a száz bázispontos csökkentésre, és azt végig is vinné. A reálkamatok ugyanis brutális mértékben, 5-6 százalékkal nőttek, ez a szintje lassan hazánkban lesz a világon a legmagasabb. Ezzel az MKIK elnöke szerint az a legnagyobb probléma, hogy a hazai beruházások összességében nagyon erősen bővülnek, de ez nem a magyar cégeknek köszönhető. Azok ugyanis nem tudják kigazdálkodni a drága hiteleket, ezért a beruházásaik szintje a legjobb esetben is csak stagnál. Ebben a helyzetben s magyar tulajdonú társaságok, a magyar kis és közepes cégek nagyon szenvednek.

Azonban egy kínai befektető érkezik, aki Kínában jüanban veszi fel a hitelt, az ottani kamatok mellett, könnyedén elviszi a piacot a magyar vállalkozások elől.

Parragh László az okokra is rávilágított. Szerinte az MNB ütemet tévesztett, így most folyamatos késésben van. Ezért a jegybanknak nagyon gyorsan és világosan színt kellene vallania, és el kellene kezdenie a valós kamatcsökkentést.

Már két hónappal előbbre lehetnénk

A minap Virág Barnabás, az MNB alelnöke arról beszélt, hogy az eddigi hetvenöt bázispontos kamatcsökkentés után akár nagyobb, száz bázispontos vágás is szóba kerülhet. Ez a forint árfolyamát is megmozdította. Parragh László szerint ez utóbbi így lett volna decemberben is, de ha a jegybank ezt a múlt év utolsó hónapjában meglépi, akkor két hónappal előbbre lennénk. A gazdasági növekedés , a társadalmi felzárkózás szempontjából sem mindegy, hogy milyen pályán mozgunk. Fontosnak tartja azt is, hogy a reálkamat ne legyen magasabb egy-két százaléknál. Januárban az minden valószínűség szerint öt százalék alá csökken, de ez hivatalosan február közepén derül ki. Ám, ha az MNB továbbra is késlekedik, akkor a jelenlegi helyzet az elnök szerint még rosszabb lesz.

Nem az a baj – közölte Parragh László –, ha idejön egy kínai vagy egy német cég –, hiszen ezek eleve előnyben vannak, miután nem a magyarországi bankokból finanszírozzák a beruházásaikat. Ráadásul egy magyar vállalkozás még a beszállítói láncaikhoz sem tud csatlakozni, mert a kínai vagy német alvállalkozó köröket ver rá a versenyfutásban – fogalmazott.