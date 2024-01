„Lentner több kérdésben is téves és politikai alapon nyugvó helyzetértékelést tett, amikor is a 2020 utáni évek gazdaságpolitikáját bírálta, aminek szemléletes példája, hogy a megszorításokról hírhedt, a családokat tönkretevő Bokros Lajossal vont párhuzamot, miközben a kormány, így Nagy Márton is, a családok és vállalkozások védelméért száll harcba – írta a Mandineren megjelent cikkében Nemzetgazdasági Minisztérium nemrégiben kinevezett közgazdásza, Suppan Gergely, aki tíz pontban cáfolta meg Lentner Csaba kijelentéseit.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

Hangsúlyozta, hogy az NGM és a kormány célja, hogy idén 4 százalékos növekedési pályára álljon a gazdaság, azaz újra dinamikusan növekedjünk. Ez pedig egybeesik a magyar gazdaság potenciális növekedési lehetőségeivel.

Tehát a 4 százalékos dinamikus növekedés semmiféle káros hatással nem fog járni, ugyanis a növekedés kiegyensúlyozott lesz, az az exporton, a beruházásokon, a fogyasztás növekedésén fog alapulni

– fogalmaz Suppan, aki szerint egyáltalán nincs szó arról, hogy az NGM csak a gazdaságfejlesztést, a GDP növekedését részesíti előnyben. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez azonban a növekedés visszaállítása az egyik legfontosabb alapfeltétel, hiszen a növekvő fogyasztás és beruházások növelik a költségvetés bevételeit is.

Hozzáteszi, hogy a látszatnövekedés teljes egészében hibás és hamis látszatot keltő diagnózis, ugyanis idén a gazdaság növekedése mellett tovább fognak erősödni a magyar vállalatok, amelyek így egyre magasabb béreket is fognak fizetni. Az visszaszorításának köszönhetően ez a reálbérek emelkedését jelenti, azaz a növekedéssel együtt a családok is erősödnek, és többet fognak fogyasztani.

„Ráadásul azzal sem értünk egyet, hogy pont a beruházás- és exportalapú modell idei várható eredményét kérdőjelezi meg professzor úr, hiszen a korábbi évek fejlődése is ennek volt köszönhető – amely modellről Lentner úr is elismerően nyilatkozott” – mondja Supppan.

Szerinte a potenciális növekedés visszaállítása nem jelent inflációs többletet, ráadásul az előző évvel ellentétben idén a növekedés már kiegyensúlyozott szerkezetű lehet. Úgy látja, hogy a jelenlegi kilátások alapján a két számjegyű infláció meglehetősen irreálisnak tűnik, az ezzel kapcsolatos megállapítások megalapozatlannak látszanak.

Lentner forinttal kapcsolatos kijelentéseire úgy reagált, hogy a forint árfolyama már stabilizálódott a külső egyensúly meredek javulásának, valamint a hazai gazdasággal kapcsolatos kockázati megítélés javulásának köszönhetően. Mivel a külső egyensúly, illetve az óriási többlet alapvető támaszt nyúlt a forint számára, nem várható jelentősebb kilengés a forint árfolyamában.