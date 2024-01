A jelenleg 15 ezer forintban meghatározott minimális fogyasztóvédelmi bírság kis- és középvállalkozások esetében 100 ezer, míg nagyobb cégeknél 1 millió forintra emelkedik.

Az online boltokat is figyelik a hatóságok

Fotó: Hans Lucas via AFP

A kiszabható maximum is nő: a kkv szektor szereplői 2 millió, míg a nagyvállalatok akár 650 millió forintos határozatra is számíthatnak, már alapesetben is, ha szankcióra kerül sor. Sőt, speciális jogsértéseknél 5 milliárd forintra is rúghat a büntetés. Ilyen eset lehet például, amikor három éven belül ismételten a fogyasztók széles körének egészségére súlyosan veszélyes terméket értékesítenek online.

Az alsó és felső értékek közé pedig az országosan egységes jogalkalmazás érdekében úgynevezett „irányadó” bírság-összegeket is meghatároztak:

ez alapesetben a kkv-knál 550 ezer, míg a nagyobb vállalkozásoknál 3 millió forint.

Kétségtelen, hogy még az eddigieknél is sokkal határozottabban fog fellépni az állam a fogyasztók védelme érdekben. Ezt támasztja alá a korábbinál jóval magasabb bírságok kiszabásának lehetősége is, ami minden szervezet esetében indokolttá teszi az előzetes kockázatfeltárást, egyúttal felértékeli a jogi auditokat és a rendszeres tanácsadást – hangsúlyozta Nagy Andrea Magdolna, a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda fogyasztóvédelmi praxisának vezető ügyvédje.

Erős éve volt a GVH-nak, több mint kétmilliárd forint bírságot szabott ki A magyar versenyhivatal az idén több eljárásban is ellentmondást nem tűrően csapott le, például az Elf Bar-forgalmazókra.

A szakértő hozzátetette, hogy

a reformok elsősorban a gyermekek és a családok, a digitális és online térben vásárlók, valamint a légiutasok fokozottabb védelmét szolgálják.

A változások közül már 2024. január elsejétől hatályos előírás, hogy a békéltető testületi eljárásokban akkor is kötelező határozat hozható, ha az érintett cég nem tett úgynevezett alávetési nyilatkozatot, de a testület megalapozottnak tartja a fogyasztónak a 200 ezer forint összeget meg nem haladó igényét. Idén márciustól pedig a hatóságok a mulasztó légitársaságokat egyedi ügyekben kártalanítás megfizetésére is kötelezhetik az irányadó EU rendelet alapján.