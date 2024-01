Látványos drágulásra készíti fel a társasházban élőket a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete. A szervezet alapítója arról nyilatkozott az ATV-nek, hogy több ezer forinttal is drágulhat a közös költség, miután a korábbi években elmaradt díjemelések most visszaütnek.

Társasházak: figyelmeztetést adtak ki – extrém drágulást jön a közös költségben.

Fotó: Fehér Gábor

Bék Ágnes arról beszélt, hogy

átlagosan 20 százalékos közösköltség-emelésre lehet számítani az idén.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy a drágításról a lakástulajdonosok döntenek a társasházuk pénzügyi helyzete alapján. Szerinte az emelés több szempontból is indokolt. Egyrészt a bankköltségek jócskán megemelkedtek, ahogy általában a biztosítások is. Ezenkívül majdnem minden szolgáltató emeli az árait 10-15 százalékkal: így a takarítás, karbantartás és végül a közös képviseleti díjat is emelni kell.

Kocsi László közös képviselő is azt emelte ki a téma kapcsán, hogy más a helyzet egy tíz- és négyemeletesnél vagy a távfűtéses és a gázos társasházaknál. Ő úgy látja, hogy az elmúlt két évben sok lakóközösség felélte a megtakarításainak egy részét. Azt is megjegyezte, hogy a tapasztalata szerint az elmúlt két év közösköltség-emelkedései nem fedezik a 2024-es növekvő kiadásokat.

Bék Ágnes is kitért rá, hogy az elmúlt években nem szívesen nyúltak a közös költséghez. Ennek az a hátránya, hogy számos felújítás és beruházás lehetősége is elmaradt. „Ha csak annyi pénzt fizet be egy tulajdonos, amennyi a puszta működéshez szükséges, semmi tartalék nem képződik arra, hogy valamivel előre jussanak” – hívta fel a figyelmet.