Magyarországon is egyre nagyobb szerepet játszik a zöld finanszírozás, a pénzintézetek egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a gazdaság zöldítésére, a zöld hiteltermékek, illetve a zöld kötvények piacra dobására. Az tagállamai közösen tűzték ki azt a célt, hogy az EU 2050-re karbonsemleges legyen, ez azonban nagyon jelentős pénzösszegeket igényel.

Egyre több napelemet raknak a lakóházakra a zöld hitelek igényve vételével Fotó: Váli Miklós/MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik legutóbbi összegzésében arról írnak, hogy a klímaváltozás és a környezeti problémák kezelésére irányuló beruházások finanszírozási igénye messze túlnő a rendelkezésre álló állami forrásokon. A jegybanki szakemberek a McKinsey tanácsadó cég egyik tanulmánya alapján arról írnak, hogy Magyarországnak a következő 30 évben 150-200 milliárd eurót (385 forintos árfolyamon 57 750-77 000 milliárd forintot) kellene zöld beruházásokra fordítania, hogy 2050-ig nulla legyen az üvegházhatású-gázok kibocsátása hazánkban.

A pénzügyi rendszer is érdekelt a környezeti célok elérésében

A pénzügyi rendszer szereplői is érdekeltek az éghajlati és környezeti célok elérésében, mivel úgynevezet klímaváltozásból eredő pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.

Ezeket a pénzügyi kockázatokat két nagy csoportba szokás osztani, fizikai és átállási kockázatokra.

Előbbiek az éghajlatváltozásból fakadó fizikai veszélyeket fedik le, ilyen például a szárazsággal terhelt időszakok megnövekedése, vagy ennek ellentéte, az extrém heves esőzések és villámárvizek gyakoribb megjelenése. Szerencsétlen módon mindkét felsorolt fizikai kockázat esélye megnőtt a klímaváltozás miatt, ami számos reálgazdasági szereplő (például a mezőgazdasági vállalatok) és az ezeket hitelező pénzügyi rendszer számára is problémát jelent. A másik típus az éghajlatváltozásra adott társadalmi reakció , amely az alacsony karbonkibocsátású gazdaságra történő átállásból fakadó kockázatokat foglalja magába. Ez az egyébként kedvező folyamat – , amely lassítja az éghajlatváltozást és megelőzi vagy tompítja annak negatív következményeit – számos nem fenntarthatóan működő gazdasági szereplő számára tartogathat fenyegetéseket. Például a karbonkibocsátás megadóztatása a rendkívül szennyező energiatermelést folytató szénerőművek jövedelmezőségét jelentősen rontja. Ehhez hasonló szabályozói intézkedések (például a belsőégésű autók értékesítésének korlátozása, az új lakásépítések energetikai kritériumainak szigorítása) az össztársadalmi jólét szem előtt tartása mellett sok vállalat számára komoly pénzügyi terhet jelent. A szénerőművek példájánál maradva, a napelemek esetében lezajlott exponenciális költségcsökkenés az elmúlt pár évtizedben érezhetően visszavetette a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek piaci részesedését. Hasonló hatása van a fogyasztói preferenciák változásának is, amennyiben a vásárlók tudatosan kezdenek el a kifejezetten zöld termékek irányába fordulni. A bemutatott folyamatok a pénzügyi rendszer szinte minden szereplőjére egyaránt kockázatot jelentenek (például a bankok hiteleinek hitelkockázata, biztosítási kockázat, alapkezelők portfólióinak piaci kockázata). A zöld pénzügyi instrumentumok azonban egyértelműen alacsonyabb klímakockázatokkal járnak.

Egy másik erős ösztönző a pénzügyi rendszer számára a gazdaságpolitika és a pénzügyi szabályozói szervek direkt beavatkozása. A szabályozó intézmények nemcsak reálgazdasági beavatkozásokkal tudják terelni a gazdaságot a fenntarthatóság felé, hanem a tőke átirányításával a szennyező befektetésektől a zöld beruházások irányába. Ennek támogató formája, ha egy központi szereplő mesterségesen olcsón, a piaci hozamszint alatt biztosít forrást a pénzügyi rendszer szereplői számára, amennyiben azok fenntartható beruházások felé irányítják át a tőkét. A támogatások mellett a környezetileg nem fenntartható üzleti modellek felé irányuló finanszírozás drágítása is lehetséges a szabályozás segítségével. A pénzügyi piacokat nemcsak a már bejelentett intézkedések és a már megtörtént események mozgatják, hanem az ezekre vonatkozó várakozások is. Amennyiben megnő egy klímakockázat valószínűsége a jövőben (akár fizikai eredetű, akár átállási) annak már a jelenben is hatása van a forrásallokációra.

A fenntarthatóság térnyerése

A bankok részéről a zöld hitelezési keretrendszerek segítségével kihelyezett instrumentumok jelentik a zöldítés egyik legfontosabb formáját. Ezek jellemzően az EU Taxonómia szabályaira épülve határozzák meg a fenntartható tevékenységek körét, és a zöld címkére jogosult tevékenységekre valamilyen szempontból kedvezőbb hitelajánlatokat nyújtanak a vállalatok vagy akár magánszemélyek számára (például a zöld jelzáloghitelekre). Ilyen zöld hitelek jöhetnek létre például egy gazdaságpolitikai szerv, a fejlesztési bank vagy a jegybank kedvezményes refinanszírozása esetén is.

Erre jó hazai példa lehet lakossági hitelek esetén az MNB Zöld Otthon Programja, amely új építésű energia-hatékony ingatlanok vásárlására és építésére nyújtott refinanszírozást a bankok számára, amelyek ezeket a forrásokat a lakosság felé helyezték ki a piaci kamatoknál alacsonyabb kondíciók mellett.

Mára elmondható, hogy több nemzetközi pénzügyi csoport fogalmazott meg mérhető célokat a saját zöld portfólióiról a következő évekre. A nagyvállalatok esetében a hitelekkel analóg módon zajlik a zöld kötvények kibocsátása.

A zöldítés mellett a bankok és az intézményi befektetők a szabályozói és kockázatkezelési szempontok miatt lépéseket kezdtek el tenni a nem fenntartható portfóliók leépítése felé.

Az MNB 2019-ben meghirdetett Zöld Programjának legfőbb célja a pénzügyi rendszer ellenálló-képességének javítása, ezzel együtt a zöld finanszírozási környezet fejlesztése hazánkban. Ennek megfelelően a jegybank 2021-ben megfogalmazta a hitelintézetek számára az éghajlatváltozással és környezeti kockázatok kezelésével, illetve a környezeti fenntarthatósági keret létrehozásáról szóló ajánlását. Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kockázatok csökkentése érdekében a környezetileg jelentős káros hatással járó tevékenységek finanszírozását csökkentik, fokozatosan leépítik.

A zöld hitelezés bátorítása érdekében a jegybank 2020 során elindította a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programjait is, melynek lényege, hogy a környezetileg fenntartható tevékenységek finanszírozása esetén a bankok kedvezményben részesülnek a kitettségek tőkeköltségéből. Az alapvetően vállalatikötvény-piac likviditását segítő Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében 2021-ig 13 zöldkötvény-kibocsátás valósult meg.