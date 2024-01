Továbbra is vizsgálja az Andrada csoport az alsózsolcai telephelyet

Az Andrada csoport reagált a több sajtóorgánumban is felmerült hírre, miszerint az alsózsolcára tervezett feldolgozóüzemet is Sóskúton építené fel a cégcsoport. A Boon utánajárt, megkérdezve a cégcsoporttól, hogy az Alsózsolcára tervezett beruházást áthelyeznék-e Sóskútra. A cégcsoport ezt határozottan cáfolta.

Továbbra is számolunk a térségben az akkumulátorfeldolgozó telepítésével, azonban erről nincs konkrét döntés, hogy mikor nyílna meg az üzem

– ismertette a Boonnal az Andrada Group Kft. „Nagyon sok telephelyét megvizsgált az elmúlt időszakban a cégcsoport, és több telephelyben is gondolkodik. Sóskút ebben az első állomás, logisztikai és infrastrukturális szempontból is a legoptimálisabb” – nyilatkozták. Válaszukban azt is kiemelték, hogy Alsózsolca környékét is vizsgálja a cégcsoport.

Ahogy a 24.hu is megírta, az Andrada terve korábban az volt, hogy Alsózsolcán indítja el az első üzemét, ám „a sóskúti telephely méretét és logisztikai adottságait tekintve még optimálisabb helyszínnek bizonyult”. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy a szlovén szlovén tulajdonú Andrada csoport 13 milliárd forintos beruházással csúcstechnológiás üzemet hoz létre zöld energiatároló rendszerek újrahasznosítására Sóskúton.