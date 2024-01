Néhány napja számoltunk be arról, hogy fizikailag is összeért a Kalocsa–Paks új Duna-híd két oldala. Óriásberuházásról van szó, amelynek a jelentősége is hatalmas. Ezért is fontos, hogyan áll a kivitelezés, és mikorra készülhet el a Duna magyarországi szakaszának huszadik átkelője.

Idén nyáron már közlekedni lehet az új Duna-hídon Magyarországon. Fotó: Filvig Géza / Facebook

Ebben a kérdésben szolgált most friss információval Kalocsa polgármestere. Filvig Géza a közösségi médiában tett közzé bejegyzést a beruházásról. Azt írta, hogy bár a híd két oldala fizikailag összeért, a munkák azonban még gőzerővel folynak. Ugyanakkor kijelentette, hogy

az idén nyáron már közlekedni lehet a hídon.

Ez fontos megerősítése annak, hogy nincs csúszás az építkezésnél, és az előzetesen feltételezett 2024. nyári átadás valóban tartható.

Miért fontos az új Duna-híd?

A Paks és Kalocsa között épülő új Duna-híd hetven kilométeres kerülő utat rövidít le, amint birtokba vehetik a járművek. Ennek köszönhetően Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő hozzávetőlegesen 15 percre csökken. Filvig Géza szerint az új Duna-híd

munkahelyteremtést,

gazdaságfejlesztést,

innovációt

jelent Kalocsa számára. „Polgármesterként azon dolgozom, hogy az új lehetőségeket a legmaximálisabban használja ki városunk, és végre Kalocsa is bekapcsolódjon az országos gazdasági körforgásba” – írta.

Mit kell tudni az új Duna-hídról?

Az új Duna-híd tehát a magyar Duna-szakasz huszadik átkelője lesz, és most már biztos, hogy 2024 nyarára elkészül. A kivitelező a Duna Aszfalt Zrt., amely még 2021 februárjában kezdte meg az építést.

Klasszikus óriásprojektről van szó: a híd 946 méter hosszú, és hozzá kapcsolódóan jelentős úthálózatot is kiépítenek.

A megvalósítást mintegy 92 milliárdért nyerte el még 2020 őszén a Duna Aszfalt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) megrendelésében.

Azóta a NIF lényegében beolvadt az Építési és Közlekedési Minisztériumba, így a tárca a megrendelő.

Az eredeti tervek szerint az átkelő, illetve a környező településekhez és az M6-oshoz kapcsoló 512-es és 5124-es út mintegy 77 milliárd forintból készül el. Ehhez jön hozzá a Duna nyugati partján futó, észak–déli irányú útszakasz, amely Gerjent és Paksot köti össze. Ez az ütem nagyjából 15 milliárd forintból valósul meg. Így jön össze a fejlesztés összességében 92 milliárdos összege.

Hogy az azóta bekövetkező negatív gazdasági körülmények miatt változott-e az ár, egyelőre nem ismert.