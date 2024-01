UniCredit: Közép- és Kelet-Európa a növekedés éllovas régiója Európában

Az UniCredit közgazdászai arra számítanak, hogy a közép- és kelet-európai gazdaságok 2024-ben és 2025-ben 3 százalék körüli növekedést érnek el, és hasonló növekedési ütemet várnak a nyugat-balkáni területen is – hangsúlyozta Dan Bucsa, az UniCredit Csoport vezető CEE (Közép- és Kelet-Európával foglalkozó) közgazdásza a Euromoney Bécsben tartott The Central and Eastern European Forumán. Az UniCredit Research a fórumon bemutatott, A meghatározó döntések éve című legfrissebb kiadványa szerint a lakossági fogyasztás valószínűleg a növekedés élére áll Kelet-Közép-Európában, amit a gyorsabb reálbér-növekedés, az alacsonyabb kamatlábak mellett az egyre növekvő hitelfelvétel és az ingatlanárak pozitív hatása is segít.

2024.01.16. 20:30 | Szerző: Tóth Balázs