„Az élet meg a gazdaság teljesítménye nem alakult úgy, mint ahogy azt korábban vártuk. Amit én nagy érdemnek tartok, hogy a költségvetés az elmúlt évek során azért jól teljesített, a válságban is helytállt” – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az InfoRádióban elhangzott beszélgetésében. A tárcavezető hozzátette, hogy „kétségkívül nagyobb hiánnyal teljesít a költségvetés, mint ahogy az egyébként hosszú távon egészséges lenne, és a feladat ebből következően az is, hogy ez majd csökkenjen, de egyébként alkalmazkodott a gazdaság helyzetéhez, és ilyen időszakban szerintem az elért eredmények megvédése, megőrzése is egy nagy teljesítmény”.

Fotó: Kurucz Árpád

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mekkora hiányt tartana „kívánatosnak”, azt felelte, hogy természetesen „az lenne a jó, ha a magyar költségvetés nullaszázalékos hiánnyal dolgozna, azaz nem volna költségvetési hiány”.

Én mint pénzügyminiszter azt tartanám jónak, ha az adófizetők nyugodtan aludhatnának a kassza helyzetét tekintve, hiszen nulla százalék lenne a hiány

– tette hozzá Varga Mihály, majd azzal folytatta, hogy egy fenntartható és stabil gazdasági növekedés kialakításához egyensúlyban kell lennie államháztartásnak. „Szerintem nekünk vissza kell menni a három százalék alá” zárta le gondolatmenetét a pénzügyminiszter.

A 2024-re jósolt deficittel kapcsolatban elmondta, hogy egyensúlyjavulás figyelhető meg a magyar gazdaságban és hogy „túl vagyunk a nehezén”. Varga Mihály azzal folytatta, hogy

a januári számok alapján a költségvetés nagyjából 6 százalék körüli hiánnyal fog zárni.

Elmondása szerint azt tartja helyes magatartásnak, ha a hiánynak hosszabb kifutási időt engednek: szerinte a 6 százalékból a 3 százalék alatti hiányt majd csak 2025-re érjük el. A 2024-es gazdasági növekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy „a legpesszimistább intézetekkel sincs vita, hogy növekedés lesz”, a növekedés mértékét pedig 2 és 4 százalék közé tette. „Mi azt mondjuk, hogy 3,6 százalék lehet ebben az évben” – mondta a pénzügyminiszter.

Továbbá az inflációval kapcsolatban egyértelműen kijelentette: „nem árulunk zsákba macskát, 5,2 százalékos éves inflációval számolunk”.

A beszélgetés teljes hosszában az Infostart oldalán olvasható.