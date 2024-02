Összgazdasági szinten javult a helyzet, emellett az idén is béremelkedés várható, részben a magasabb minimálbérnek és a garantált bérminimumnak köszönhetően. Ez a lakossági hitelezésben is javulást hozhat, például a jövedelemmel rendelkező fiatalok egy része is bátrabban vághat bele egy hitelfelvételbe