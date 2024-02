Emlékezetes, a Lánchíd felújítását végző A-Híd által a számlagyárügyben gyanúsított Vig Mór cégének átutalt 1,4 milliárd forinttal összefüggésben több nyomozás is zajlik, súlyos korrupció gyanúja miatt. A jelek szerint azonban Karácsonyt ez nem érdekli, most is kiáll a cég mellett, amely az eredeti tervekhez képest 5 milliárd forinttal drágábban végezte el a hídfelújítást – írta az origo.hu annak kapcsán, hogy az Instagramon kezdett kampányba Karácsony Gergely szerdán egy videóval, amelyben a budapesti tömegközlekedést is érintő változásokról beszélt.

A Budapest-bérlet áráról érdeklődnek, itt még jól kivehető az A-híd logó.

Fotó: Origo

A lap szerint először nyilván frappáns ötletnek találta a főpolgármester és kommunikációs stábja, hogy a közösségi oldalát követők kérdéseit tartalmazó papírcetliket egy sárga munkavédelmi sisakban gyűjtötték össze, ám ezen a sisakon a hídpénzbotrányban érintett cég neve olvasható. A nagyjából másfél perces, több részből összevágott felvételen egyszer csak megfordult a sisak a főpolgármester kezében, aki a mozdulattal eltakarni igyekezett a cégnevet.

Valószínűleg jelezték neki, hogy a cég neve a jelenlegi közbeszédben nem cseng túl jól. Főként azok után, hogy a főpolgármester az elmúlt napokban rendre kitért a válaszadás elől, amikor arról érdeklődtek nála, hogy mit tud a Lánchíd felújításával összefüggő korrupciógyanús pénzmozgásokról, például arról az 1,4 milliárd forintról, amit a A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között – tehát éppen a hídberuházás idején – átutalt a számlagyárügyben súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Vig Mór cégének.

A videó egyértelműen arra utal, mégis van mit vizsgálni hídpénzügyben.