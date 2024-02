Többek között azt is lehetővé teszi az MBH Csoport megújult BUPA platformja, hogy céget alapítsunk a szobánkból, azonban ez nem az egyetlen előnye a szolgáltatásnak – derül ki az MBH pénteki közleményéből.

Mint írják, az eredetileg számlázóasszisztensként induló platform ma már a teljes kkv-szektort célozza azzal, hogy egy olyan vállalkozói ökoszisztémát épít, amelyben a vállalkozók, a működésükhöz szükséges szolgáltatók és a bank kölcsönösen segítik egymást.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az MBH szerint a BUPA egy online szolgáltatásplatform, ahol minden olyan funkció és kényelmi szolgáltatás egy helyen elérhető, ami egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges.

A program a cégalapítás minden lépésében segít, a jogi tanácsadástól a könyvelő, esetleg a legkedvezőbb cégforma kiválasztásáig.

A közlemény szerint a BUPA összeköthető vállalkozói bankszámlákkal is, a rendszerből tranzakció is indítható. Továbbá a számlázóhoz a könyvelő is kaphat hozzáférést, ami megkönnyíti a könyvelési, illetve bevallásokkal kapcsolatos feladatokat is. A BUPA a számlázóprogramok piacán egyedüliként rendelkezik magasfokú biztonságot garantáló banki háttérrel,

az MBH Bank ügyfelei számára pedig aktív bankkapcsolat esetén díjmentes a használata.

A tájékoztatás szerint a BUPA attól egyedi, hogy egyetlen felületen, teljesen digitálisan kínál számos funkciót, miközben közösséget is szervez az ügyfelekből, a piaci szolgáltatókból és a banki szereplőkből. Az MBH Bank mikro- és kisvállalkozások üzletága egymilliárd forint éves bevételig ajánlja platformját a leendő és már meglévő vállalkozásoknak, függetlenül attól, hogy milyen banknál vezetik számlájukat.

Illés Zoltán, az MBH Bank mikro- és kisvállalkozások fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója a BUPA friss fejlesztése kapcsán elmondta: „Tavaly év végén készítettünk egy általános felmérést arról, milyen helyzetben vannak a kkv-k. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a gazdasági környezet továbbra is komoly kihívások elé állítja a vállalkozásokat, azok igyekeznek új megoldásokat találni. Fontos prioritásuk a digitalizáció, és a szektoron belüli kapcsolatok erősítése. Ezeket szeretnénk banki oldalról professzionális módon támogatni és új szolgáltatásokkal kiegészíteni, mivel a vállalkozói szektor támogatása és ezáltal a gazdaság élénkítése kiemelt törekvésünk. A pénzügyi szféra elismerése mellett az első felhasználói visszajelzések is érkeznek, melyeket beépítünk a további fejlesztéseinkbe.”