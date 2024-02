A szakértő szerint a magyar kormány bravúrt ért el a globális minimumadó bevezetésénél

„A kormány egy rendkívül szép jogtechnikai módosítással elérte, hogy a közelmúltban bevezetett gyógyszergyártói extraprofitadó egyrészt ne az üzemi eredményt rontsa, másrészt a globális számítása során is beszámítható adónak minősüljön. Ezzel összefüggésben elképzelhető, hogy itt még nem lesz megállás, és egyéb adókedvezmények átalakítása is megfontolásra kerülhet a globális minimumadónak való megfelelés miatt” – hívta fel a Világgazdaság figyelmét a Niveus Consulting Group.

A kormány jogtechnikai módosításának örülnek a gyógyszergyártók.

Fotó: Shutterstock

Különleges és örvendetes megoldás született a gyógyszergyártóknak

Bagdi Lajos, a Niveus partnere megjegyezte, hogy a vonatkozó kormányrendelettel bevezetett gyógyszergyártói extraprofitadó igazából nem egy pótlólagos sarc, hanem inkább egy adótechnikai újítás. „Eddig a gyógyszergyártói különadó az üzemieredmény-szintet rontotta – amely nem volt kedvező a szektorbeli cégeknek –, míg az új már vonal alatti tétel, miután az új extraprofitadó alapja a helyi iparűzési adóra számolt adóalap.

Ez pedig azért is különleges és örvendetes a gyógyszergyártóknak, mert így elszámolható a globális minimumadó kalkulálása során mint beszámítható adó.

Magyarország ugyanis a globális minimumadó bevezetéséről szóló tárgyalásokon elérte, hogy a helyi iparűzési adót (és az új extraprofitadót is) be lehessen kalkulálni a tényleges adóteher számításába” – magyarázta a szakértő. A Világgazdaság korábban arról is beszámolt, hogy ezzel a megoldással a költségvetés nem veszít bevételt, miközben a hazai gyógyszergyárak terhei sem növekednek. Ahogy azt Kocsis Richárd, az EY magyar- és kelet-közép-európai csoportjának igazgatója írta lapunknak, a globális minimumadó lényegében ellehetetleníti, hogy az invesztíciókért versenyző EU-s országok az eddigi módon, adókedvezményekkel támogassák a beruházásokat. Magyarország például kénytelen volt újragondolni az állami támogatások rendszerét.

Ez a jogalkotói kreativitás messzire vezethet

A fenti jogalkotói kreativitás azonban Bagdi szerint messzire vezethet, és felvethet olyan további megfontolásokat, hogy egyes egyéb adók (például a különadók) vagy adókedvezmények szabályrendszere (ilyen a fejlesztési adókedvezmény is) úgy kerüljenek átalakításra, hogy az a globális minimumadó számításánál már preferált legyen. „Sokat emlegetett a kiskereskedelmi különadó is, amely jelenleg nem beszámítható a tényleges adóterhelésbe, de ha ez is valamilyen – a helyi iparűzési adó alapját közelítő – adóalapra kerülne átkonvertálásra, az már sokat segíthetne a szektor adóterhelésén” – jegyezte meg a Niveus Consulting Group partnere.

Bagdi Lajos rámutatott: a fejlesztési adókedvezmény átszabása is felmerülhet lehetőségként, amely jelenleg a tényleges adóterhelést „rontja”, ám ha ezt az adókedvezményt valamilyen más formában kapnák meg az érintett cégek (mondjuk munkát terhelő adók kedvezményeként), az egyrészt az EBITDA-szintet javíthatná, másrészt a globális minimumadóban elszámolt effektív adókulcs is kedvezően változna.