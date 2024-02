A Kivételesség Ígérete néven kifejezetten erre a célra megalkotott és ideiglenesen forgalomba hozott édesség minden egyes eladott darabja után ötezer forintot kap támogatásként az Igazgyöngy alapítvány. Az L. Ritoók Nóra által negyedszázada alapított társadalmi szervezet az ország egyik legszegényebb szegletében, Toldon működik.

A torta, aminek megvásárlásával bárki támogathatja a hátrányos helyzetű gyerekeket

Fotó: KNK PR & MEDIA

A jótékony hatású torta ötlete a tizedik születésnapját ünneplő magyar kommunikációs ügynökség, a KNK csapatától származik, akik az évforduló kapcsán egy fontos társadalmi ügyet akartak valamilyen formában támogatni. Ehhez gyorsan lelkes partnerre találtak a NOUR desszertszalon tulajdonosának személyében.

A Kivételesség Ígérete tortát persze nem véletlenül mutatták be a Szépművészeti Múzeumban, ezzel is jelezve, hogy a támogatott tehetséggondozó műhely, az Igazgyöngy alapítvány is a művészethez kapcsolódik. Stílusosan egy gasztrotematikájú művészeti tárlattal egybekötött eseményt is szerveztek körítettek a különleges édesség köré épült akciót bemutatójára.

Közízlésre hangolt recept

De hogyan kapcsolódik egymáshoz a művészet és a gasztronómia, miként ötvözhető a vizuális élmény a kulináris élvezettel, miközben fontos társadalmi ügyet is támogat? A kérdésre a Kivételesség Ígérete torta adja meg a választ, amely

lényegében egy átfogó, a gyermekek esélyegyenlőségét segítő CSR-projekt lett.

A vidék és Budapest legjobb cukrászatai között is jegyzett NOUR desszertszalonban készülő tortát május végéig hozzák forgalomba egy rajzpályázattal kísérve. A recept kidolgozásánál szempont volt, hogy a legnépszerűbb ízeket házasítsák annak érdekében, hogy minél többen válasszák az Igazgyöngy támogatását szolgáló tortát – tudtuk meg.

Fotó: KNK PR & MEDIA

A torta alapja földimogyorós piskóta, amit földimogyoró praliné és kétféle sóskaramell ganache, és fehércsokoládé mousse rétegek építenek fel, és fényes, sárga tükörglaze, valamint arany és fekete színű csokoládélapok díszítik.

A siker kötelez, de mire?

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a programból a mi hátrányos helyzetű gyermekeink is részesülhetnek.

Valamennyien azt szeretnénk ugyanis, hogy mindegyikük azzá válhasson, amivé szeretne

– hangsúlyozta L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és vezetője, Prima Primissima-díjas pedagógus.

Az üzleti siker társadalmi felelősséggel is jár, ez is részét kell, hogy képezze egy cég minőségének és tökéletességre törekvésének. Ezt Knapcsek Katalin, a KNK kommunikációs ügynökség ügyvezetője hangsúlyozta, kiemelve az akció keletkezéstörténetét és lényegét.

A hátrányos helyzetű gyermekek támogatását szolgáló tortából néhány darab már az elmúlt napokban vevőre talált

– tudtuk meg Kecskés Alexandrától, a NOUR – Art of desserts alapító-tulajdonosától.