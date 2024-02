Számos olyan rendkívüli esemény történhet a lakóingatlanokban, amely több százezer forintos vagy akár milliós kiadást hozhat a tulajdonosoknak: éppen ezért jogosan merül fel mindenkiben a kérdés, hogy melyek azok a leggyakoribb káresemények, amelyekre számítani lehet.

Fotó: Shutterstock

A K&H Biztosító adatai szerint a leggyakrabban a vezetéktörés (csőtörés) és az olyan szélsőséges időjárási jelenségek okoznak súlyos károkat az ingatlanokban, mint a jégeső, a vihar vagy a zivatarok. Emellett a beázás is gyakorta előfordul mind a társasházi lakásokban, mind a családi házakban. Az üvegkár szintén gyakori esemény, igaz, ennek előfordulása a vastagabb, többrétegű üvegek terjedésével már ritkább manapság.

A bekövetkezett károk elhárításának költsége igen széles skálán mozog: a felső szomszéd meghibásodott mosógépe által okozott beázás nyomait például néhány ezer forintból is el lehet tüntetni, de egy előnytelen helyen lévő vízvezeték cseréje vagy egy nagyobb viharkár akár milliós kiadást is jelenthet a háztartásnak.

Az élő szerződések száma évek óta 3,3 millió körül mozog, de nagyjából egymillió lakóingatlannál még egyáltalán nincs biztosítási védelem

Ami az utóbbit illeti, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) adatai szerint 2023-ban, a május elseje és augusztus vége közötti viharszezonban a biztosítók lakásbiztosítási szerződések alapján közel száztízezer bejelentésre több mint 13 milliárd forintot fizettek ki a nyár végéig, vagy tartalékoltak kárkifizetésekre.

Fontos a megelőzés

Természetesen a lakóingatlanokban bekövetkező károknál is nagyon fontos a megelőzés. Bár bizonyos káreseményeket egyszerűen nem lehet megelőzni – hívja fel a figyelmet tájékoztatójában a K&H Biztosító –, vannak olyan óvintézkedések, amelyekkel nagyobb biztonságban tudhatjuk az otthonunkat.

A gyakorta előforduló vihar és felhőszakadás okozta károk megelőzése érdekében – és részben a tetőszerkezet állapotának megóvása miatt – a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása és tisztán tartása kulcsfontosságú.

Csőtörés és egyéb vízkár elsősorban a társasházak elöregedett vezetékeinek meghibásodásakor gyakori.

Ilyen esetekben fontos a főcsap gyors elzárása, esetleg a mosógép meghibásodása esetén annak kikapcsolása.

A tűz- és elemi károk (például robbanás, villám, jégverés) bekövetkezése ellen is lehet védekezni némi elővigyázatossággal. A lakásban mindenképpen javasolt tűzriasztókat elhelyezni, amellyel még idejében tudomást szerezhetünk a tűz kialakulásáról. A megfelelő villámhárító rendszer kiépítése alapvető egy családi háznál, de társasháznál is javasolt utánanézni a megfelelő védettségnek. A jégverés az autókban is jelentős károkat okozhat, ezt megfelelő takaró használatával vagy garázsbeálló kialakításával tudjuk elkerülni.

Fontos még megemlíteni a betörés elleni védelmet, amelyet leginkább egy riasztórendszer kiépítésével lehet megoldani, de a bejárati ajtó és a legkönnyebben elérhető nyílászárók megfelelő megválasztása is fontos feladat – emlékeztet a biztosító.

Mi ellen véd a biztosítás?

A lakóingatlanunkkal kapcsolatos káresemények elleni védekezés egyik kulcsfontosságú eleme a megfelelő védelmet nyújtó lakásbiztosítás megléte. Fontos ugyanakkor szem előtt tartani, hogy a lakásbiztosítási alapkonstrukciók csak bizonyos káreseményekre nyújtanak fedezetet: a vihar- és tűzkárokra, a földmozgásból eredő károkra, a vízkárokra és üvegtörésre. Ha ennél szélesebb körű védettséget szeretnénk, akkor olyan módozatot kell választanunk, amely ezt biztosítja: vagy kiegészítő biztosítás kötésével, vagy más csomag választásával.

Arra is mindenképp érdemes figyelni, hogy a lakásbiztosításunk naprakész legyen, vagyis megfelelő fedezetet nyújtson a különböző káreseményekre.

Éppen ezért néhány évente érdemes felülvizsgálni a szerződésünket, hogy otthonunk ne legyen alulbiztosított. Ha az ingatlan vagy a benne lévő ingatlanok értéke már jóval magasabb a régebben (többnyire hosszú évekkel korábban) becsültnél, akkor, ha netán káresemény történik, jóval alacsonyabb kártérítésre számíthatunk a felmerülő költségekhez képest.

Csaknem tizenöt százalékkal emelkedett a múlt év első kilenc hónapjában a biztosítók lakossági vagyonbiztosításokból származó díjbevétele

A meglévő szerződéseink felülvizsgálatára jó alkalmat kínál a március elsejével induló lakásbiztosítási kampány, ahol a szolgáltatók ajánlatait összevetve feltérképezhetjük a jelenlegi kínálatot.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ugyan a hazai lakóingatlanok nagy többsége – a 3,3 millió, élő szerződés mintegy háromnegyede – rendelkezik valamilyen biztosítási védelemmel, ám nagyjából egymillió ingatlant még egyáltalán nem biztosítanak tulajdonosaik.