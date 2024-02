Élettárs és gyerek is pórul járhat, ha nem jó a végrendelet – egyre többen fordulnak közjegyzőhöz

Megduplázódott a végrendelkezők száma a közjegyzőknél tíz év alatt, és egyre több idős köt öröklési szerződést azzal, aki élete végén gondoskodik róla. Gyakran végrendelkeznek azok a házaspárok, akiknek több kapcsolatból is született gyermekük, és egyre több élettárs is ezt teszi egymás javára közjegyző előtt. A házilag szerkesztett végrendeletek között továbbra is sok a hibás, támadható.

2024.02.27. 10:31 | Szerző: S. T.

Nemcsak a végrendeletek száma növekszik a közjegyzőknél évek óta, hanem az öröklési szerződéseké is, amilyet tavaly például 10 százalékkal többen kötöttek, mint 2022-ben, azt jelezve, hogy egyre többen maradnak időskorukra egyedül, állandó segítség nélkül – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleményéből. A házilag készült végrendeletek között sok a formailag és tartalmilag hibás, ezért támadható.

Fotó: Shutterstock Gyakran végrendelkeznek a nem az első házasságban élő szülők, akiknek korábbi kapcsolatból is született gyermekük, és azt szeretnék, hogy minden gyerek egyforma részhez jusson a közös vagyonból. A törvény szerint ugyanis kevesebbet örököl annak a gyermeke, aki hamarabb hal meg, mert a túlélő házastárs által örökölt – egy gyermekre eső – résznek a korábban elhunyt házastárs gyermeke nem válik örökösévé. Minden gyerekről másképp gondoskodnak A házastársak tehetnek külön-külön vagy közösen is végrendeletet, az utóbbi érvényben marad az egyik fél halálát követően, és ha kikötik, akkor módosítani vagy visszavonni sem lehet. Akik nem szeretnék vállalni ezt a halálon túli megkötést, azok inkább külön-külön végrendelkeznek különvagyonukról és a közös vagyonból rájuk eső részről. Egyelőre még ez utóbbi a gyakoribb a házaspároknál, bár tavaly megugrott, másfélszeresére nőtt a közös végrendeletet készítők száma. Érdemes végrendelkezniük azoknak is, akik nem egyforma vagyonrészt akarnak a gyerekeikre hagyni, például azért, mert az életükben kevesebbet adtak, vagy bebiztosíthatják a korábbi kapcsolatukból származó gyermekek örökrészét. A nem az első házasságban élők a végrendelkezéssel megelőzhetik az örökösök közötti családi vitákat is – mondja Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. Tartási szerződés helyett öröklési Nemcsak a végrendeletek száma növekszik, hanem az öröklési szerződéseké is, mert egyre többen maradnak időskorukra egyedül, állandó segítség nélkül a közeli hozzátartozóik külföldi munkavállalása vagy falvakból városba költözése miatt. Tavaly 10 százalékkal több öröklési szerződést kötöttek, aminek lényege, hogy a tartási vagy az életjáradéki szerződéssel szemben a tartásért, gondozásért cserébe adott lakás tulajdonjoga csak az örökhagyó halálával száll át a szerződéses örökösre. Gondoskodnak egymásról az élettársak is Az élettársak is egyre gyakrabban végrendelkeznek egymás javára. Ők ugyanis a törvényes öröklési rend szerint nem örökölnek egymás után, még a közösen lakott ingatlanra sem illeti meg őket haszonélvezet. Végrendelet hiányában az élettársak semmit nem kapnak a párjuk után, és ha nincs tulajdonrészük a közösen lakott lakásban, ki is költöztethetik őket az örökösök. Időben kell lépni, megelőzve az örökösök közötti vitákat. Fotó: Shutterstock Végrendeletet saját kezűleg, akár kézzel írva is lehet készíteni, de szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Elég egy apró hiba, hogy hiányos, hibás, emiatt pedig érvénytelen legyen, és a formai és tartalmi hiányosságokra hivatkozva az örökösök megtámadhatják a hagyatéki eljárás során. A közjegyzői okiratba foglalt végrendelet tényét viszont mindig bejegyzik a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, így majd a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző is biztosan tudomást szerez róla.