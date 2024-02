Akár már februárban megszülethet a megállapodás a ferihegyi repülőtér visszavásárlásáról – erről is beszélt Nagy Márton egy pénteki sajtóeseményen.

Ferihegyi reptér visszavásárlása: Nagy Márton új dátumot mondott a megállapodásra (Fotó: Shutterstock)

Ezt a nemzetgazdasági miniszter alapvetően az EXIM és az MFB témájában tartotta, de újságírói kérdésre a Budapest Airport visszaszerzésére is kitért. A február új dátumnak számít a tranzakcióban, január elején még arról volt szó, hogy közel a végleges megállapodás és tavasszal kötheti meg az állam a visszavásárlásról szóló szerződést a Budapest Airport többségi tulajdonosával.

Ehhez képest tehát a február közelebbi időpont, ami talán azt mutathatja, hogy a hajrára felgyorsulhattak az egyeztetések a felek között.

Igaz, korábban úgy tűnt, még 2023-ban összejöhet az ügylet lezárása, ez azonban végül átcsúszott 2024-re. Ennek oka, hogy egy rendkívül komplex adásvételi folyamat zajlik, amely értékében és bonyolultságában is sokszorosan meghaladja például a Vodafone felvásárlását. Nagy Márton ezúttal is beszélt erről és emlékeztetett rá, hogy a visszavásárlást követően több tulajdonos is szerepelt vállal a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér jövőbeni üzemeltetésében.