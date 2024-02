A szocialista ipar összeomlásával mintegy 20 ezer álláshely szűnt meg Székesfehérváron. Ehhez képest az elmúlt évtized rohamtempójú gazdasági fejlődésének köszönhetően mára a munkanélküliségi ráta mindössze 2 százalékra csökkent – mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a HR Fest szakmai konferencián. A technikailag teljes foglalkoztatás következményeként mára a régió, és egyébként az egész ország, legégetőbb munkaerő-piaci kihívása nem a hanem a munkaerőhiány lett.

A minimálbér-emelésnek az elmúlt években is volt hatása a többi munkavállaló fizetésére is

Fotó: Shutterstock

Cser-Palkovics elmondta, hogy a munkaerő-hiányra komplex kihívásként tekintenek, ami jelentős mértékben határozza meg a város- és régiófejlesztéssel kapcsolatos irányokat is. Ahhoz, hogy a térség vonzó legyen a magasan képzett, jó minőségű munkaerő számára, nem csak kiváló munkaadókra, munkahelyekre van szükség, hanem egy olyan életminőségre és szolgáltatási palettára, amivel Székesfehérvár európai viszonylatban is versenyképes lehet a magyar munkavállalók számára. A polgármester szerint ebben a szellemben az elmúlt tíz évben rengeteg fejlesztés valósult meg többek között a közszolgáltatások, kultúra, sport, vendéglátás és ingatlan kínálat területén is.



Jelentősen emelkedhet a a jövőben is



A jövőben várhatóan feszültséget fog okozni a munkaerő-piacon az, hogy egy EU-s rendelkezés miatt a minimálbért a medián kereset 60 százalékára kell emelni – mondta a konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke. Ez ugyanis olyan ütemű, százalékban kétszámjegyű emelkedést vetít előre, amit a magasabb bérkategóriában dolgozó munkavállalók bérfejlesztése nem fog tudni lekövetni.

Klesitz Eszter, a Valeo Automotive Hungary Kft. site HR managere arra hívta fel a figyelmet, hogy

a juttatásokban nagyon kreatívnak kell lennie a munkáltatóknak, mert ezeknek nemcsak a munkavállalók jólétét kell elősegítenie, hanem a fluktuáció csökkentésében is szerepet kell játszania.

A szakember rávilágított, hogy ez különösen a fiatal generációk esetében kihívás, hiszen tanulmányok bizonyítják, hogy a 30 év alatti munkavállalók 80 százaléka egy éven belül munkahelyet vált.

A szövetkezeti foglalkoztatás jelent munkaerő-tartalékot



A munkaerőhiány nemcsak Székesfehérváron, hanem országos szinten is az egyik legjelentősebb gazdasági kihívás jelenleg, mely már a növekedés gátjává is válhat. Ezért a munkáltatóknak és az őket kiszolgáló munkaerő-kölcsönző, -közvetítő HR-szolgáltatóknak is folyamatosan új megoldásokat kell találnia a munkaerőigény kielégítésére. Ennek egyik kiváló formája a szövetkezeti foglalkoztatás, mely a munkáltatók számára könnyített feltételekkel biztosítja, hogy diákokat, kisgyermekes szülőket vagy nyugdíjasokat rugalmasan foglalkoztassanak.

Magyarországon jelenleg közel kétmillió nyugdíjas korú, 260 ezer kisgyermekes és 431 ezer 16 év feletti diák, illetve hallgató él, akik hatalmas potenciális munkaerő-tartalékot jelentenek a vállalkozásoknak.



Kiemelt feladat a munkaerő megtartása



A jelenlegi munkaerő-hiányos környezetben a cégek számára nemcsak az új munkaerő toborzása, hanem a meglévő munkatársak megtartása is egyre nagyobb kihívássá és feladattá válik. A megtartásban nagyon fontos a megfelelő vállalati kultúra és légkör megteremtése, ami egy hosszútávú, proaktív folyamat, stratégiai elköteleződés a munkáltató részéről.

A munkavállalók elismerésére számos eszköz rendelkezésre áll a munkáltatók kezében, azonban a legfontosabb és mindennek az alapja az, hogy a cégek emberként bánjanak a munkavállalókkal

– hangsúlyozta Horváth Ágnes, a WHC szellemi munkaerő közvetítés és kölcsönzés üzletágának vezetője.