Tavaly nőtt az utazási kedv a Magyarországra és Magyarországról induló éjszakai vonatokon. Budapestet összesen 13 éjszakai közvetlen járat köti össze többek között Berlinnel, Brassóval, Prágával, de akár Stuttgartba, Zürichbe, illetve nyáron az Adriára is el lehet jutni ily módon. A MÁV-START éjszakai járatait tavaly több 280 ezren vették igénybe - közölte a MÁV-csoport.

Fotó: MÁV fotó

Az éjszakai nemzetközi vonatok választása vonzó azoknak, akik 800-1000 kilométeres távot utaznak, hiszen az éjjeli vonatút nagy része alvással telik. Az éjszakai vonatokon az utasok a 4-6 ágyas fekvőhelyes kocsikat, vagy az 1-3 ágyas hálókocsikat is választhatják, melyek egyéni utasoknak, pároknak, családoknak, de akár baráti társaságoknak is megfelelőek.

Budapestet összesen 13 éjszakai járat érinti, többek között Berlin, Zürich, Brassó, Prága, Stuttgart is átszállás nélkül elérhető, míg a nyári időszakban két éjjel közlekedő vonattal az Adriára is eljuthatunk. A Magyarországot érintő járatok többsége a MÁV-START járműveivel közlekedik, ezeket tavaly több mint negyedmillióan vették igénybe.

Naponta 10 fekvőhelyes és 8 hálókocsi közlekedik Utasellátó szolgáltatással a nemzetközi vonatokban Berlin, Stuttgart, Zürich és Brassó felé, továbbá nyáron 6 éjszakai kocsit Splitbe és további 4 kocsit Fiumébe és Koperbe.

Leszívesebben ezeket ették az éjszakai vonatokon az utasok

Az éjszakai nemzetközi vonatokon, a háló- és fekvőhelyes kocsikon eladott termékek között, a kínálatban szereplő harapnivalók közül legnépszerűbb a Bacon&Cheddar, illetve a Négysajtos háromszög szendvics. Az utasok előszeretettel fogyasztják a dobozos söröket és a kólát is. A nyári Adria InterCitykben közlekedő étkezőkocsi is népszerű volt az utasok körében. Azokon 1500 hamburgert adtak el el, felszolgáltak csaknem 400 adag gulyáslevest és 300 marhapörköltet is, mindehhez pedig kétezer korsó sört csapoltak.

Fotó: MÁV fotó

Ezek a legnépszerűbb éjjeli járatok

A legkihasználtabb járat a Budapest és Zürich között közlekedő EuroNight vonat volt, amelyen tavaly közel 90 ezren utaztak, a legtöbben a fekvőhelyes szolgáltatást igénybe véve. A második legnépszerűbb járat a 2022 decemberében Stuttgartig meghosszabbított Kálmán Imre EuroNight volt összesen 60 ezer utassal. Népszerűnek bizonyult a Budapest és Berlin közötti Metropol EuroNight vonat is: a járat december óta új és rövidebb útvonalon, Drezda érintésével közlekedik, ezzel a tavalyi évben közel 50 ezren jutottak el az úti céljukhoz.