Itt a meglepetés: újra négy százalék alatt az infláció Magyarországon – leköröztük az osztrákokat

Mintegy három éve nem volt ilyen alacsony az Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli adatközlése szerint januárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 3,8 százalékkal , míg havi bázison 0,7 százalékkal emelkedtek.

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

A Világgazdaság elemzői a decemberi 5,5 százalékos ütem után ezúttal éves alapon 4,4, míg havi bázison 1,1 százalékos fogyasztói áremelkedést vártak.

Tehát a mai adat abszolút meglepetésnek tekinthető, főleg annak fényében, hogy utoljára 2021 márciusában volt a jegybank toleranciasávjában, azaz 4 százalék alatt a hazai infláció – ez még akkor is nagy szó, ha valószínűleg csak átmeneti.

A mostani alacsony inflációban szerepet játszik a magas bázis. Pont egy évvel ezelőtt, tavaly januárban volt a legmagasabb, 25,7 százalékos a pénzromlás üteme, ami most a bázisba bekerülve lejjebb húzta az árdinamikát. Ettől függetlenül a januári, illetve az év első hónapjainak adatai rendkívül fontosak az infláció szempontjából, a vállalatok jelentős hányada ugyanis az év elején változtatja csak az árait. Azaz a mostani kedvező adat is alátámasztja azt a vélekedést, hogy egyre kisebb az árnyomás a magyar gazdaságban. Mindez akkor is igaz, ha a szakértői várakozások alapján tavasztól ismét emelkedhetnek az éves headline-ráták. Az év egészében zömmel 4–5,5 százalék közötti, határozott trend nélkül ingadozó infláció várható az elemzők szerint.

Olcsóbb lett az üzemanyag, az energia, a liszt és a tojás

Ami a konkrét számokat illeti,

az élelmiszerek ára januárban az egy évvel ezelőtti szinthez képest 3,6 százalékkal nőtt, ezen belül leginkább a cukoré (38,2 százalék), az alkoholmentes üdítőitaloké (14,6 százalék), a csokoládé és kakaóé (14,1 százalék), a büféáruké (12,7 százalék), valamint a sertéshúsé (10,0 százalék). A termékcsoporton belül a liszt ára 19,0, a tojásé 17,8, a sajté 15,6, a vaj és vajkrémé 13,8, a száraztésztáé 13,2, a tejé 10,2 százalékkal csökkent.

A háztartási energia 11,3 százalékkal olcsóbb lett, ezen belül a vezetékes gázért 25,0, az elektromos energiáért 3,4 százalékkal kevesebbet, a tűzifáért 2,0 százalékkal többet kellett fizetni.

A szolgáltatások 10,4, ezen belül a lakbér 13,9, a járműjavítás és -karbantartás 11,9, az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 11,3, a sport- és múzeumi belépők 10,9, az üdülési szolgáltatás 10,2 százalékkal drágult, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7 százalékkal olcsóbb lett.

A szeszes italok, dohányáruk ára 8,1, ezen belül a dohányáruké 9,2 százalékkal nőtt. Az állateledelek ára 20,0, a mosó- és tisztítószereké 11,1, a gyógyszer, gyógyáruké 8,0, a testápolási cikkeké 4,7 százalékkal emelkedett.

A tartós fogyasztási cikkekért 1,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 9,9 százalékkal csökkent, a konyha- és egyéb bútoroké 7,6, a fűtő- és főzőberendezéseké 3,7, a szobabútoroké 2,6, az új személygépkocsiké 1,3 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok 11,9 százalékkal olcsóbbak lettek.

Csökkent az üzemanyagok, a liszt és a tojás ára is januárban.

Feladja a leckét a jegybanknak az infláció

Nagy kérdés, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs adatokra hogyan reagál a jegybank, amely a legutóbbi kamatdöntő ülésén is kifejezetten óvatos volt, pedig már decemberben is a visegrádi országok között Magyarországon volt a legalacsonyabb az infláció. Ami viszont leginkább aggaszthatja a jegybank közgazdászait, azok a külső kockázati tényezők, az olaj ára, illetve a forint árfolyama, utóbbi hiába erősödött vissza a januári kamatdöntés után, azóta lényegében ugyanott tartózkodik.

A Világgazdaság podcastsorozatában, a Bruttóban legutóbb Parragh László, az MKIK elnöke is azt kifogásolta, hogy a környező országokban, a cseheknél, a lengyeleknél és a románoknál is, az alapkamat az infláció fölött 2-3 százalékkal van. Nálunk ezzel szemben az a helyzet, hogy miközben az a pénzromlás 4 százalék, az alapkamat 10, tehát 6 százalék környékén van a reálkamat. Ez pedig akkora mérték, ami érdemben visszafogja a gazdasági növekedést.

Most pedig, amikor már zárul ez az időablak, vagyis az infláció csökkenő üteme belassul, már végképp nem szabad várni. Most kellene nagyobb ütemre váltani, amivel látványosan berúgható lenne a gazdaság

– hangsúlyozta Parragh, aki szerint a forint mozgásában persze a külső körülmények is szerepet játszanak, mindenesetre, hacsak valami nagyobb külső sokk nem jön közbe, májusig ez az időablak nyitva van, amiben végig ott van a cselekvés lehetősége a jegybank számára. Szerinte minden hónap késedelem sok-sok miliárdjába kerül a költségvetésnek, a vállalkozásoknak, a lakosságnak. Hogy megfogadja-e az MKIK elnökének szavait az MNB, az majd február 27-én fog kiderülni, akkor tartja soron következő kamatdöntő ülését a monetáris tanács.