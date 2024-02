Két hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, miután előző nap már posztolt a kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Kovács Tamás

A kormányfő azt írta ki közösségi oldalára feltöltött képre, hogy "nyergelünk", illetve, hogy

reggel kormányülés, délután Brüsszel. Hosszú nap.

Ezt követően a miniszterelnök este már a belga fővárosból jelentkezett, ahol tüntető gazdákkal találkozott és ahol hangsúlyozta, hogy új parlamentet és új vezetőket kell találni Európában. Mindez jelzi azt, hogy várhatóan kemény csatára készül a ma kezdődő EU-csúcson, ahol az eddig kiszivárgott hírek komoly nyomás nehezedhet a magyar kormányfőre, hogy adja fel az ukrán segélycsomag vétóját. Persze ahogy lenne szokott, Brüsszelben ezúttal is komprosszimus megoldás születhet, amiben akár még a magyar álláspont is győzedelmeskedhet. De nemcsak erről lehet szó a mai kormányinfón, hanem a hétfőn megjelent Financial Times cikkről, a tanárok fizetésemeléséről, a reptér visszavásárlásáról vagy a magyar gazdaság idei kilátásairól. Az eseményt természetesen élőben közvetítjük.