Sok kicsi tényleg sokra megy, lesz olyan is, akinek ezután nem kell fizetni a tömegközlekedésért, előtte pedig 90 százalékos kedvezménnyel utazott. A Vaol egyik olvasója Vépről jár dolgozni, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú NKft.-nél vesz részt a fejlesztő foglalkoztatásban – számol be róla a Vaol.

Országszerte változások jönnek, egyszerűsödik tarifarendszer, és ez jelentős megtakarítást hoz az utasoknak.

Fotó: Fehér Gábor

A portál annak járt utána, mekkora könnyebbséget jelen a helyieknek a március elsejétől érvényes tarifarendszer-változás a tömegközlekedésben. Az új tarifarendszer bevezetésétől kezdve ugyanis

díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést azok a fogyatékkal élők és tartós betegek, akik most 90 százalékos kedvezménnyel csökkentett díjat fizetnek a helyközi közlekedésben.

A lap idéz egy másik, ezúttal nagycsaládos olvasót is. A négygyermekes Kőhalmi Júlia szombathelyi vasútállomáson várakozva arról számolt be, Győrbe rendszeresen vonattal járnak át, és anyagi megfontolásból a rövidebb, hátizsákos utazásokhoz eddig is igénybe vették a tömegközlekedést, ezután pedig még többször veszik igénybe, ugyanis jóval költséghatékonyabb lesz számukra.

Több mint 800 millió utazás történt a MÁV-Volán csoport járatain A MÁV-Volán csoport minden eddiginél több járatot állított forgalomba: 2023-ban már 1,2 millió vonat közlekedett, 130 ezerrel növelve a járatok számát 2019-hez képest.

A kedvezmények jól számszerűsíthetők is egy helyi példával: amíg korábban például Szombathely–Sárvár viszonylatban 24 900, Szentgotthárd és Szombathely között pedig 42 900 forintot tett ki az útiköltség, addig tavaly május óta elegendő ezek helyett 9450 forintért vármegyebérletet váltani. A rendszer indulásától január 2. éjfélig mintegy 30 ezer kedvezményes és 48 ezer teljes árú vármegyebérletet és 19 ezer országbérletet vásároltak Vasban – közölte Ágh Péter országgyűlési képviselő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

Az eddigi hatvanötféle kedvezménytípusból húsz marad meg, a napi többszöri utazást tervezők számára bevezetik a Vármegye24 és Magyarország24 napijegyeket, az előbbi 999, az utóbbi 4999 forintba kerül.