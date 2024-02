Meghatározó, hogy mennyit fogyaszt a gép Sokat emlegetjük a takarékosságot a mosogatógépek kapcsán is. Na de valójában mennyit vizet és áramot fogyasztanak? A kérdésre válaszolva a TVE munkatársa kiemelte: e téren meglehetősen nagy a szórás. Ezt külön-külön igaz a fő, illetve az eco programra vonatkozóan is. Az eco program értelemszerűen mindig gazdaságosabb, cserébe hosszabb lefutási idővel kell számolnunk. A tesztelt termékek energiafogyasztása 0,6–1,4 kilowatt per óra között mozog a fő és 0,4–1 kilowatt per óra között az eco program esetén. Vízfogyasztás tekintetében ez az érték 7,3–21,6 és 7,1–14,1 liter közé tehető a fő, illetve eco üzemmódban.