Januárban eltérő pályát jártak be az országos és a fővárosi ingatlanárak. Országosan minimálisan csökkentek lakásárak, Budapesten azonban jelentősebb emelkedés volt látható az ingatlan.com lakásárindexének legfrissebb adatai szerint.

A fővárosban az elmúlt év stagnálását követően megmozdultak a lakásárak

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Országosan 0,1 százalékkal csökkentek az árak tavaly decemberhez képest, a fővárosban viszont tempós drágulás volt megfigyelhető. Budapesten az elmúlt hónapban 1,9 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ami a jelentős részét lefedi az éves 2,4 százalékos drágulásnak. Az országos lakásárak minimális csökkenése nem jelent meglepetést, viszont a fővárosban az elmúlt év stagnálását követően megmozdultak a lakásárak. Jó hír lehet a lakásvásárlóknak, hogy a lendületes évkezdet ellenére országosan sem várható jelentős, 15-20 százalékos lakásáremelkedés 2024 egészére vonatkozóan – értékelte a friss adatokat Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette, hogy a januárban mért évi 1,2 százalékos országos lakásáremelkedés kiszámítható pályára terelte a lakások és házak felértékelődését. Ez pedig a januárban indult állami támogatásokkal és a csökkenő hitelkamatokkal együtt hozzásegítheti a lakáspiacot ahhoz, hogy idén magára találjon.

Egyre többen a milliós sávban

Budapesten a használt lakások átlagára januárban ugyan 975 ezer forint volt, de már kilenc kerületben voltak haladták meg az 1 millió forintot az átlagos négyzetméterárak, szemben az egy évvel korábbi hét kerülettel. Idén januárban ugyanis a III. és a IX. kerületben 1,08 és 1 millió forint volt az átlagár, miközben egy évvel ezelőtt 964 ezer és 917 ezer forint jellemezte ezeket a városrészeket.

Erre még soha nem volt példa

A szakember elmondta azt is, hogy az új lakások esetében szintén többen kerültek be a milliós sávba. Idén januárban már csak négy fővárosi kerületben maradt 1 millió forint alatt az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb városrészekben, azaz a XVII. XVIII., XX. és a XXIII. kerületben 914-988 ezer forintos áron hirdetik az új lakásokat.

A legjelentősebb összesen több mint 1700 eladó új lakást felvonultató XIII., XI. és XIV. kerületben pedig 1,3-1,6 milliós árral számolhatnak a vevőjelöltek.

Korábban nem volt példa arra, hogy az új lakások átlagos négyzetméterára több vármegyeszékhelyen is átlépje a milliós lélektani határt, idén viszont ez is megtörtént. Debrecenben az idén januárban az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1 millió forintot, ami több mint 50 ezer forintos emelkedésnek felel meg. Zalaegerszeg a másik, ahol a mostani közel 1,1 millió forintos átlagár jócskán meghaladja a tizenkét hónappal korábbi 739 ezer forintot. Az ingatlan.com szakértői szerint ennek oka az, hogy a vidéki nagyvárosokban zajló ipari beruházások jelentősen hozzájárulnak a lakásárak felzárkózásához is.