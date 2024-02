A legtöbb magyar háztartás rendelkezik lakásbiztosítással, minden ötödik azonban már kissé elavult, több mint 10 éves. Bár vannak, akik évente rutinszerűen ránéznek a lakásbiztosításukra, ez nem általánosan bevett szokás, főleg a fiatalok körében nem – derül ki a Groupama Biztosító megbízásából készült legfrissebb felmérésből, amelyben a lakosság elégedettségét, motivációit kutatták a kampányhoz kapcsolódóan.

Gyakran a környezet elöregedése is veszélyezteti azt az ingatlant, amelyikre több mint egy évtizede kötöttek biztosítást

Fotó: GettyImages

A többségnek így jó alkalom lehet a márciusi időszak arra, hogy felfrissítsék vagyonuk biztosítását. Erre szükség is van, hiszen a lakásbiztosítással rendelkezők csak kevesebb, mint fele (48 százaléka) gondolja azt, hogy megfelelő értékre van biztosítva a lakása – hangzott el a két pénzügyi intézmény kutatásának keddi bemutatásán.

Sokan nyitottak a jelenlegi szerződés átvizsgálására

A kutatásban megkérdezettek többsége minden szempontból elégedett a biztosításával, biztosítójával, még a díjakkal is csupán 16 százaléka elégedetlen – derül ki a felmérésből. A lakásbiztosítással rendelkezők 41 százaléka – ennek ellenére – már márciusban nyitott lenne arra, hogy megvizsgálja jelenlegi biztosítását, és összevesse a biztosítói ajánlatokkal, hogy kedvezőbb lehetőséget találjon.

A váltásnál számos fontos szempont jöhet szóba: a többféle, akár a jelenleginél magasabb fedezet, az akciók, a szolgáltatások, a biztosítási díj.

A többség saját bevallása szerint is csak legalább több ezer forintos eltérés esetén kötné át a szerződését, minden negyedik válaszadó pedig csak 10 ezer forint felett foglalkozna a kérdéssel.

A kampány célzottan ráirányítja a lakosság figyelmét a lakásbiztosításokra, és így valószínűleg még azok is felülvizsgálják a szerződéseiket, akik ezt régen tették meg.

A megkérdezett ügyfelek nagyobb része ragaszkodik ahhoz, hogy személyes tanácsadó segítse a biztosítás megkötésekor

Fotó: Shutterstock

A cél nem az, hogy mindenki új biztosítást kössön, inkább az a fontos, hogy az ügyfelek tisztában legyenek a szerződéseik részleteivel és a megfelelő tájékozódás és kalkulálás után átgondolhassák, hogy valóban az igényeiknek megfelelő biztosításuk van-e.

Érdemes biztosítási szakértő segítségét is igénybe venni, hogy ellenőrizzék, kár esetén elegendő lenne-e a kárkifizetési összeg nagysága, illetve, hogy az újonnan beszerzett értékeiket is lefedi-e a biztosításuk

– hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A Groupama Biztosító és stratégiai partnere, az OTP Bank úgy véli, a lakásbiztosítási kampánynak köszönhetően fejlődik az ügyfelek pénzügyi tudatossága.

Számít a személyes tanácsadás

Bár digitális megoldások is elérhetőek, az ügyfelek 65 százaléka inkább a személyes szerződéskötés mellett tör lándzsát. A visszajelzések alapján ez abból ered, hogy a lakásbiztosítást olyan terméknek gondolják, amely igényli a szakértővel való átbeszélést.

„Az OTP Bankban is kiemelt figyelemmel készülünk a márciusi kampányra, hiszen az otthonteremtési megoldásainkhoz szorosan kapcsolódik a lakásbiztosítás. Egyre több ügyfelünk köt lakásbiztosítást, hitelfelvételtől függetlenül is, a bank fiókhálózatában. A lakossági ügyfélkörben népszerűek a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítások, ma már minden ötödik lakásbiztosítást kötő ügyfelünk ezt választja” – emelte ki Budai József, az OTP Bank Bankbiztosítási főosztályvezetője. Majd hozzátette: „Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azon ügyfeleink számára is személyre szabott, versenyképes ajánlatot tudjunk nyújtani, akik más banknál vették fel a jelzáloghitelt."