Magánegészségügy: megjelentek a részletfizetési akciók, egyre több a vállalati csomag

A tavalyinál szolidabban emelkednek a magánegészségügyi szolgáltatások díjai idén, miközben megjelentek a nagy értékű beavatkozásokra kínált részletfizetési és egyéb kedvezmények is. Eltűnt a Covid idejére jellemző betegcunami, és már egyre kevesebb páciens fizeti saját zsebből a számlát. A Doktor24 csoport vezérigazgatója, Lancz Róbert a Világgazdaságnak arról is beszélt, hogy az elmúlt egy-másfél évben megnőtt az elhalasztott műtétek száma is, de nőtt a vállalati, biztosítói szerződéses csomagokból származó bevétel is.

2024.02.09. 15:58 | Szerző: Sándor Tünde

Tavaly átlagosan 15 százalékkal emelték díjaikat a magánegészségügyi szolgáltatók, miután az ágazatban is markánsan jelentkezett a 2022 második felétől felgyorsult és az energiaárak emelkedésének hatása. Az idén viszont már minden bizonnyal ennél kisebb mértékű árváltozást tapasztalnak majd a betegek – mondta a Világgazdaságnak Lancz Róbert, a Doktor24 csoport vezérigazgatója. Idén már szolidabban emelkednek az árak a magánrendelőkben

Fotó: Shutterstock Megérkeznek az elhalasztott műtétek Mindenki sokkal költségérzékenyebbé vált, az árak az élet minden területén emelkedtek, ami a magánegészségügy forgalmában is éreztette hatását. Érdekes módon nem az összbetegszám csökkent, hanem a finanszírozási források rendeződtek át. Miközben megtorpant vagy csökkent a közvetlen lakossági igénybevétel a fekvőbeteg- és minimálisan a járóbeteg-ellátásban, addig dinamikusan nőtt a vállalati, biztosítói csomagokból származó bevétel. Elsősorban azokon a szakterületeken látszott megtorpanás, helyenként visszaesés, amelyeken a szükséges beavatkozások időpontját későbbre lehetett tolni, vagy időközben sikerült az állami ellátásban elvégeztetniük a betegeknek. Az elhalasztott, de elkerülhetetlen beavatkozások idén várhatóan megérkeznek a piacra, mert időközben a fogyasztóknál is beállt az újabb családi költségvetési egyensúly, ezért újra dinamikus növekedésre számíthatnak a magánegészségügyben. Az újabb lendületet, a keresletet elsősorban a nagy értékű szolgáltatásoknál különböző akciókkal, fizetési könnyítésekkel igyekeznek a szolgáltatók fokozni. A Doktor 24 például az egyik vezető kereskedelmi bankkal partnerségben még az év első felében felében kedvezményes részletfizetési lehetőséget ajánl fel a nagyobb értékű egészségügyi beavatkozásoknál. A családoknak sokszor akkor is megoldhatatlan nehézséget jelent egy hirtelen jött nagyobb egészségügyi költés, ha tudják, hogy nagy szükség volna a beavatkozásra. A legjobb megoldás persze a biztosítás, de ha az nincs, akkor is szeretnénk segíteni a terhek enyhítésében – fogalmazott Lancz Róbert vezérigazgató. Fotó: Shutterstock Egészségügyi juttatás az új fegyver a munkaerőpiacon A gazdasági válság és a munkaerőhiány nyomán egyre több vállalat lép be erre a területre és kezd gondoskodni munkavállalói egészségi állapotáról. Az egészségügyi csomagok felértékelődtek, vonzó juttatásként jelennek meg a munkaerőpiacon is, ahol egyre inkább számít, hogy egy cég ad-e direktben vagy biztosítón keresztül ilyen béren kívüli juttatást. 2023-ban a vállalati és biztosítói finanszírozással jelentkező páciensek száma nőtt, mindenek előtt a szűrővizsgálatok területén. Mindez jókor jött a szolgáltatóknak, akik épp elvesztették a Covid miatt kényszerűségből, az állami egészségügyi ellátásból kiszorultakat, akik részben visszatértek a közellátásba. Vannak azonban, akik megragadtak a magánegészségügynél – mutatott rá a Doktor24 vezérigazgatója –, őket a gyorsan elérhető szolgáltatásokkal tudták megnyerni. A protézisműtétek több millió forintba kerülnek

Fotó: Shutterstock Mit tud a magánegészségügy, amit az állami nem? „Az állami és a magánegészségügyben azonos színvonalú ellátást kapnak a betegek, a szakmai minőségben tehát nincs különbség” – hangsúlyozta Lancz Róbert. A magánegészségügy viszont gyorsabb és rugalmasabb, egy magánszolgáltató gyorsabban tud reagálni a kereslet növekedésére, szükség esetén be tud állítani egy újabb dolgozót, míg a közellátó-rendszerben vannak volumenkorlátok. Gyorsabb tehát, és a páciensnek van választási lehetősége a különböző árú eszközök, ellátások között, így például protézist is választhat, illetve vásárolhat. A plasztikai sebészet az a terület, amelyen a magánegészségügy igazán nagy gyökeret eresztett, mert a szépészeti beavatkozásokat nem, csak a helyreállító műtéteket finanszírozza a társadalombiztosítás. Ráadásul utóbbi is az a terület, amelyről sokan inkább a magánszolgáltatókhoz fordulnak – tudtuk meg. Mi, mennyibe kerül? A szakorvosi vizsgálatok ára jellemzően 35 ezer forint, a kontroll vizsgálatoké pedig 30 ezer körül mozognak a Doktor 24-nél. A legolcsóbb a receptírás, ami 7800 forintba kerül, a röntgenért 12 800-32 800 forint közötti összeget kérnek a járóbeteg-ellátásban. A műtétek ára azonban már nagyságrendekkel drágább, több százezer forintba kerül. Egy mandulaműtét – legyen az orr vagy torokmandula kivétele – egyaránt 380 ezer forint, de a nyilvános árlistán hangsúlyozzák, hogy az árak tájékoztató jellegűek. Mindenesetre, aki magánorvosnál szeretné magát megoperáltatni, a sérvműtétekre fél-egymillió forintot,

a pajzsmirigy-műtétre 750-930 ezret,

csípőműtétre 1-2 millió forintot kell elkülönítenie. Az emlő plasztikai műtétek ára – implantátum nélkül is – 1,3 millió forinttól indul. Bütyök- és kalapácsujj-műtét viszont már félmillió forint körüli összegért elvégeztethető magánrendelőben is. Hatalmas összegeket hagynak az állam zsebében a betegek Éveken át egymillió körül stagnált, idén év végére azonban végre meghaladhatja az 1,1 milliót az egészségpénztári tagok száma. Még mindig nagyon sokan és sokat hagynak az állam zsebében, bár az infláció tudatosabbá tette az embereket. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója a Világgazdaságnak adott interjúban elmondta, további löketet a csatlakozáshoz a munkáltatói befizetések adókedvezményének visszaállítása hozhatna.