Hosszú évek után újra nőtt a megkötött lízingszerződések száma 2023-ban a megelőző évhez képest, emellett az új kihelyezések összegében is emelkedés volt tapasztalható a Magyar Lízingszövetség kedden közzétett adatai szerint.

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

A szervezet statisztikái alapján a kihelyezések értéke 909,46 milliárd forint volt, amely 5,5 százalékos növekedést tükröz az egy évvel korábbinál – az ingatlanpiaci szerződéseket leszámítva pedig 13,5 százalékos volt a növekedés mértéke. Tavaly összesen 72 330 szerződést kötöttek a lízingcégek, amely 2,6 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A teljes kihelyezett portfólió értéke 2140 milliárd forintot ért el az év végén, amely éves alapon 5,5 százalékos bővülés. Az állományi darabszám ugyanakkor hasonló mértékben csökkent, és éppen 343 ezer alatt alakult.

Az új szerződések értéke majdnem pontosan 50 milliárd forinttal emelkedett 2023-ban

Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetsége elnöke szerint figyelemre méltó, hogy a finanszírozott összegek megoszlása szerint a lízingszolgáltatók ügyfelei 66 százalékban kis- és középvállalkozások, 16 százalékban pedig nagyvállalatok. A magánszemélyek aránya viszont nagyon alacsony, mindössze 6,3 százalékot ért el 2023-ban: esetükben a finanszírozás túlnyomórészt új vagy használt személygépjármű beszerzésére irányul. A kihelyezett összeg 80 százalékát új, 20 százalékát pedig használt eszközök finanszírozására használták fel az ügyfelek. A konstrukciók közül a zárt végű pénzügyi lízing a legkedveltebb, az összes szerződés 48 százalékát adja, az állomány nagyjából harmada pedig nyílt végű pénzügyi lízing.

Változatlanul nagy a szerepe a támogatott finanszírozásnak

A szervezet tapasztalatai szerint a magyarországi lízingpiac legfőbb mozgatórugója az utolsó negyedévben a csökkenő kamatkörnyezet volt: a decemberi 5 éves BIRS 5,6 százalék körül mozgott, miközben a múlt év januárjában még 11 százalék felett is járt. Az állami támogatás mellett elérhető konstrukciók – hasonlóan az előző évekhez – 2023-ban is jelentős szerepet játszottak piacon. Ugyanakkor mind a szerződések száma, mind a volumene csökkent 2022-höz képest – előbb 24, utóbbi 11,3 százalékkal –, amelynek a fő ok, hogy több támogatási program (így például a nagycsaládosok autóvásárlási programja) is kifutott. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint a Széchenyi kártya program volt messze a legnépszerűbb termék: a teljes piac 7,3 százalékát tették ki a kihelyezések, 8683 szerződésre 124,4 milliárd forintnyi finanszírozás jutott. Zs. Nagy István ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az Eximbank támogatott programja két fontos területen is kiemelt szerepet tölt be: a nagyhaszonjárművek finanszírozására 1360 szerződést kötöttek 44,4 milliárd forint értékben, az egyéb gépeknél pedig 72 szerződésre 6,4 milliárd forintnyi finanszírozás jutott.

Továbbra is az autóké a legnagyobb szelet

Ami az egyes eszközkategóriákat illeti, továbbra is a személykocsi-kishaszonjármű-motor szegmens adja a legnagyobb szeletet a hazai lízingpiacon 441,5 milliárd forinttal, amely z összes kihelyezés majdnem 51 százaléka. A szerződések szám ezen a területen 55 905-öt ért el, amely 5,2 százalékos emelkedés az egy évvel korábbhoz képest. A kihelyezett összeg viszont 22 százalékkal emelkedett éves alapon, úgy, hogy közben a személyautó és kishaszonjármű forgalomba helyezések 0,6 százalékkal csökkentek. Az autópiacon belül a flottakezelők lényegében a 2022-es eredményeket hozták – 10 521 járművel –, ám itt meg kell jegyezni, hogy nem minden szereplő szolgáltat adatokat az ágazati szövetségnek. A finanszírozott összeg 11,2 százalékkal emelkedett éves alapon, ami viszont gyakorlatilag teljes egészében a gépkocsik drágulásának tulajdonítható. Összegben és a szerződések számában is jelentős növekedést mutatott ugyanakkor a retail autófinanszírozás: a 350,9 milliárd forintos kihelyezett összeg 33 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, a 44 030 szerződés pedig 12,2 százalékkal több a 2022. végén regisztráltnál.

A nagyhaszonjármű szegmensben 228,3 milliárd forint értékben születtek szerződések, ami 14,7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A mezőgazdasági gépeknél viszont 10,2 százalékos visszaesést regisztráltak a szerződéses összegben, 118,5 milliárd forintnyi összeg mellett. Ebben szerepe lehetett annyak, hogy a forgalomba helyezett traktorok és mezőgazdasági vontatók száma drasztikusan – 33,7, illetve 37,3 százalékkal – visszaesett. Az építőiparnál pedig továbbra sem látszanak a fordulat jelei, így a szerződésszám 19,2, a kihelyezett összeg pedig 21,3 százalékkal csökkent tavaly.

Óvatos optimizmus

A folyamatosan csökkenő kamatszint nyomán a Magyar Lízingszövetség óvatosan, de bizakodóan tekint az elkövetkezendő időszakra: a beszállítóktól kapott információk azt mutatják, hogy jelentősen csökkent Magyarországon a beruházási kedv, és összességében romlott a vállalkozások és háztartások likviditási helyzete. Emellett az összes, a lízingpiac szempontjából fontos szegmensben jellemző a vásárlói kivárás, ami jelentős gátja lehet a növekedésnek a következő hónapokban. Mindezek alapján a szervezet várakozásai szerint az első negyedévben stagnálni fog a finanszírozás összege, illetve a szerződési darabszám is – ez alól a retail autó szegmens kivételt jelent, ahol a megnövekedett készletek okozta folyamatos akciók lendületben tarthatják az eladásokat, növelve a lízing penetrációt.