Ugyan a szokatlan, péntek délutáni időpontban tartott kormányinfón érthető módon Novák Katalin kegyelmi ügye volt a leghangsúlyosabb téma, számos más fontos kérdés is előkerült.

Nyugdíjrendszer: Gulyás Gergely nem kertelt – nincs elég járulék, csak a 2030-as évek közepéig lát a kormány. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezek közül az egyik a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára vonatkozott. Az Mfor újságírója azt vetette fel, hogy tavaly már a nyugdíjkifizetések 24,5 százalékát kellett finanszíroznia a kormánynak, mivel ennyivel kevesebb járulék érkezett be a kasszába. Ezt a költségvetésből, más forrásokkal kellett kipótolni. Pedig 15 éve, 2008-ban ez még gyakorlatilag 0 százalék volt, majd 5, 10, 17, legutóbb pedig 24,5 százalékra ugrott.

Arra a kérdésre, hogyan lehet elérni, hogy a járulékok fedezzék a nyugdíjkifizetéseket, Gulyás Gergely világos választ adott:

Átütő demográfiai program.

Szerinte a problémának más megoldása nincsen. Jelen állás szerint a 2030-as évek közepéig a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntartható. „Egy felosztó-kirovó rendszer azzal, hogy a kormány hozzátesz az állami költségvetésből, különös nehézségek nélkül egy közepes mellett is fenntartható” – magyarázta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azzal folytatta, hogy a demográfiai programon kívül más megoldása annak nem lesz, hogy lényegesen többen mennek nyugdíjba, mint amennyien belépnek a munkaerőpiacra.

Elismerte, hogy a demográfiai program sikere tíz éven belül kevésbé látszik, de emlékeztetett rá, hogy ha 2010 után is kitartottak volna az addig tapasztalt népesedési folyamatok, mostanra a magyar lakosság 170 ezer fővel lenne kevesebb. Szerinte ez mutatja, hogy akkor is érdemes ebbe az irányba menni, ha egyébként egyelőre nem sikerült eljutni a teljes társadalmi reprodukció kívánatos mértékéig. De csak ez a hosszú távú megoldás.

Hozzáfűzte, hogy természetesen a költségvetésnek mindez egyre nagyobb kiadást fog jelenteni, ennek ellenére a 2030-as évek közepéig ez nem jelent különösebb nehézséget. A 24,5 százalékos kipótlás nőni fog, de nem drámai gyorsasággal. Körülbelül

egyharmad és 40 százalék közötti mértékben kell majd finanszírozni a nyugdíjrendszert.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Magyarország helyreállítási tervében szerepelt a nyugdíjrendszer reformja is. Ennek határideje akkor 2025. március 31. volt. A dokumentumban olyan intézkedésekre is ki kell térni, mint a nyugdíjrendszer hosszú és középtávú fenntarthatósága. A kormány már annak idején rögzítette, hogy az öregségi emelése nincs napirenden, továbbá a nők kedvezményes nyugdíjának megszüntetése sem merült fel.

