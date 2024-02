Suppan Gergely: a cél változatlan, el kell érni a dinamikus, 4 százalékos gazdasági növekedést

Mennyiben tekinthető meglepetésnek a várakozásoknál rosszabb GDP-adat?

Az elemzők nagyobb növekedést vártak, ahhoz képest számíthat meglepetésnek, azonban az utóbbi hónapok kifejezetten gyenge ipari teljesítményét – amit döntően a külső keresleti tényezők, azaz az exportpiacok gyengélkedése, valamint az év végi leállások okoztak – látva, várható volt, hogy gyengébb lehetett a gazdaság tavaly év végi teljesítménye. Ezt erősítette az is, hogy az utolsó negyedévben az unió teljesítménye is gyakorlatilag stagnált negyedéves alapon, ráadásul míg hazánk év/év összevetésben 0,4 százalékos növekedést ért el, addig a most ismert adatok szerint nyolc uniós tagállamban is csökkent a – többek között a németeknél és a letteknél 0,2, az osztrákoknál 1,3, az észteknél 3,0, az íreknél pedig 4,8 százalékos csökkenés volt látható. Hangsúlyozandó, hogy

a most tapasztalt megtorpanás átmeneti.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

A járműgyártás decemberben 9 százalékkal esett vissza, miközben az év elején a szektor kifejezetten jól teljesített, de az is egy hónap alatt 20 százalékot esett. Ez már a német válság begyűrűzése?

A járműgyártás, valamint az ipari termelés decemberi visszaesésében szerepet játszott, hogy két munkanappal kevesebb volt a hónapban, mint tavalyelőtt ilyenkor, és szerepet játszott az egy esztendővel korábbi erős bázis, valamint az év végi leállások is. Egyes gyártók ugyanis már a következő évi termelésre készítették fel gyártósoraikat. De az év végi kedvezőtlenebb teljesítményhez a gyenge külső konjunktúra, kifejezetten pedig a strukturális és versenyképességi gondokkal küzdő német gazdaság járult hozzá leginkább.

A decemberi év végi leállások, valamint az ünnepek miatt rövidebb a termelési időszak, így volumenben mindig visszaesés következik be novemberhez képest, és ez igaz az exportra és az importra is, amit a szezonális igazítás kisimít. A KSH egyelőre csak a külkereskedelmi forgalom euróértékét közölte, a volumeneket még nem ismerjük, azonban az energia- és nyersanyag-, ezek következtében pedig a termelői árak meredek visszaesése is csökkenti a külkereskedelmi forgalom értékét. Ugyanakkor már ismert, hogy az ipar exportértékesítése decemberben mintegy 12 százalékkal csökkent, amelyben részben szerepet játszhatott a már említett naptárhatás is. Azonban mivel az év nagy részében csökkent az ipar exportértékesítése, vagyis a csökkenés már év közben is jelentkezett, a decemberi nagyobb mértékű volt.

Milyenek az ipar idei kilátásai és mennyiben tudjuk függetleníteni magunkat a külső folyamatoktól?

Kis, nyitott országként a külső folyamatoktól nem tudjuk teljes mértékben függetleníteni magunkat, de az idén és a következő években termelésbe álló új exportkapacitások ellensúlyozhatják a gyenge külső környezetet és növelhetik külpiaci részesedésünket.

Az előbbiek alapján a visszarendeződés üteme attól is függhet, hogy az ipari teljesítmény mérséklődését mekkora mértékben okozták az év végi leállások, és mennyire a külső kereslet romlása. Az év elején életbe lépő új energiaszerződésektől fellélegezhetnek az energiaintenzív ágazatok, amelyek közül jelentősen több a kapacitás, a potenciális szint alatt teljesít, így bőven van mozgástér a javulásra. Az év során a belső kereslet várható javulása már támogathatja a belföldre termelő vállalkozások termelésének felfutását, míg a külső környezet is lassan, fokozatosan javulhat, egyrészt az európai országok többségében bekövetkező – bár a hazainál jóval szerényebb mértékű – reálbér fordulat, másrészt az év közepétől az EKB várható kamatcsökkentései miatt.

A belső kereslet, és a fogyasztás helyreállása jelenleg hol tart?

A kormány célja változatlan: az sikeres visszaszorítását követően – amely januárban már 3,8 százalékra zuhant – idén helyre kell állítani a gazdasági növekedést. Ennek érdekében pedig

növelni kell a fogyasztást,

25 százalék felett kell tartani a beruházásokat és

tovább kell emelni a munkaerőpiaci aktivitást.

A belső kereslet fogyasztási lábának helyreállását illetően már a tavalyi év végén látszottak az első, óvatos jelei. A bizalmi mutatók jelentős javulása mellett így a kiskereskedelmi forgalom a negyedik negyedévben 1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, és várhatóan az idei évben gyorsulni fog az erőteljes reálbér-növekedésnek köszönhetően, aminek a meredeksége a lakosság óvatossági motívumának enyhülésétől is függ. A fogyasztás élénkülését az év végére jelentős növekedést mutató belföldi vendégéjszakák is tükrözték. Az év végén elkezdődött a lakáshitelezés és a lakástranzakciók számának emelkedése, valamint októberben nagyot ugrott az építési engedélyek száma is. Mindez arra utal, hogy

elkezdődött a fogyasztás helyreállása, amely azonban még nagyon az elején tart.

Elérhetőnek tartja-e a minisztérium a szerdai adatok után is az idei 4 százalékos növekedést?

Ismétlem: a cél változatlan, el kell érni a dinamikus, 4 százalékos gazdasági növekedést.

Ehhez azonban kifejezetten erős negyedéves növekedésekre van szükség, amelynek először a fogyasztás helyreállása, a fokozatosan üzembe álló új kapacitások, majd a beruházások helyreállása adhat támaszt.

A reálbérek várhatóan jelentős, akár 6-7 százalékot elérő növekedése is hozzájárulhat ehhez, de az óvatossági motívum enyhítésére, a fogyasztói bizalom további erősítésére is szükség van, mivel a háztartások megtakarításainak növekedése lehetővé teszi a fogyasztás jelentősebb növekedését.

A belföldre termelő és szolgáltató vállalkozások termelésének és beruházásainak helyreállításához részben a javuló belső keresleti kondíciók, de jórészt az alacsonyabb kamatok járulhatnak hozzá. Ehhez adott támogatást többek között a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, az SZKP, a bankokkal való megállapodás az önkéntes kamatplafonról, és a kockázati felárak átmeneti felfüggesztéséről, valamint ehhez fog hozzájárulni a hamarosan induló 450 milliárd forint keretösszegű GINOP Plusz, amely 0 százalékos hitelt fog kínálni a kkv-k számára.

Közben várhatóan a kamatok mérséklődésével a piaci kamatok is csökkenni fognak, ami újraindíthatja a piaci hitelezést. A lakáshitelekre vonatkozó önkéntes kamatplafon pedig a lakossági beruházások élénkítéséhez járulhat hozzá, aminek a tavaly őszi bevezetése óta már látszanak jelei a lakáshitelezés, a lakáspiaci tranzakciók és az építési engedélyek óvatos tavaly év végi javulásában is. Ezek idén tovább gyorsulhatnak. Mindez az építőiparra, az építőanyag-gyártókra, a bútor- és műszaki cikk-forgalmazókra is kedvező hatással lehet. A növekedés újraindításához a a foglalkoztatás, az aktivitás további növelésére is szükség van, ehhez pedig a szintén hamarosan megnyíló, célzott GINOP járulhat hozzá 460 milliárd forintnyi keretösszeggel.

Az alapok tehát adottak, a kormány és a Nemzetgazdasági Minisztérium mindent el fog követni, hogy idén újra nagy ütemben bővüljön a gazdasági teljesítmény, tovább erősödjön a gazdaság versenyképessége és egyre sikeresebbek legyenek a magyar vállalkozások.