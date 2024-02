A Magyarországon piacvezető közétkeztető cég, a Hungast Csoport a szektorban keletkező élelmiszer-hulladék kérdésére kereste a választ, és Svédországban bukkant rá – derül ki a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet stílszerűen egy iskolai menzán, a zuglói Német Imre Általános Iskolában tartottak meg.

A Hungast menzáin tarol a gombapörkölt, a halpaprikás és a resztelt máj.

A gyerekek dönthetik el, hogy miből és mennyit szednek

A probléma nagyságát jelzi, hogy évente fejenként 50 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezik a közétkeztetésben, ezért is van szükség innovatív megoldásokra. A mintegy 5 ezer főt foglalkoztató vállalkozás már korábban is próbálkozott ilyenekkel, például a HAMM (Hazai Alapanyagok a Magyar Menzákon), a NYKM (Nyitott Kapuk a Menzán) vagy épp a Szupermenza programokon keresztül – ismertette Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója.

Az olyan magyar cégekkel kötött stratégiai megállapodások pedig, mint például a Gyermelyi, a Detki keksz vagy az Univer, a magyar gazdaságot is segítik. A társaság régiós szinten kisebb vállalkozásokkal is együttműködik, ám sokak számára problémát okozhat a szigorú auditfeltételeknek való megfelelés, miután a gyermekétkeztetésben nem lehet hibázni.

A most bejelentett újdonság, a svédasztalos vagy más néven szabadszedéses tálalás valóban átalakítja a menzákat,

vagyis a gyerekek maguk dönthetik el, hogy miből és mennyit szednek, az elvárás csupán annyi, hogy az étkezés végén üres legyen a tányér. Ez az egy éve folyó, előbb 24, majd 40 intézményt érintő tesztelésen az élelmiszer-hulladék 40 százalékos csökkenéséhez vezetett. Páger Zsolt üzletfejlesztési igazgató azt is elárulta, hogy

a tesztüzem során mintegy 8,4 tonna élelmiszer kerülte el a kukát.

Egyre több a speciális igény és az ételallergiás

A tájékoztatón Dávid-Dobos Zsófia, a Hungast vezető dietetikusa azt is elmondta, hogy a három legkedveltebb étel

a gombapörkölt,

a halpaprikás és

a resztelt máj voltak a tesztidőszakban.

Az ő dolga egyébként nem könnyű, ugyanis egyre több a speciális diétás igény is, országszerte mintegy 6 ezer ilyen menüt kell tálalni, ebből 4 ezret valamilyen ételallergiából kifolyólag.

A sajtótájékoztatón megszólalt Lofti Begi DJ, producer is, aki leginkább azért érintett a témában, mert neki is vannak gyerekei, igaz, közülük még csak a legnagyobb érte el az iskolás kort. Mint mondta, nem annyira bírta a menzát, sőt, ki is kellett íratni a közétkeztetésből. A szabadszedéses megoldás után a zenész hitetlenkedve fogadta gyermeke beszámolóját, amely homlokegyenest ellentétes volt a tapasztalataival.

Végezetül megszólalt Lackó Gábor iskolaigazgató is, aki felidézte, hogy amikor 2023 februárjában megkeresték, kicsit hosszabb felkészülési időre számított, ám a program – Budapesten elsőként – alig két héttel később már el is indult.

A mostani bejelentés alapján pedig a következő tanévben újabb iskolák csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, így a következő tanévben az eddigi kétszeresére, 24-25 ezerre nőhet a svédasztalos étkeztetésben részesülő diákok száma. Enyedi a Világgazdaságnak azt is elmondta, hogy mintegy 130 ezer iskolást szolgál ki a vállalkozás, tehát ezzel már közel ötödük szedhet magának. Kiderült az is, hogy a svédasztalos megoldással kínált adagok elsősorban a középiskolákat állítják kihívás elé.