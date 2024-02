A tárcavezető a város polgármesterével közösen tartott sajtóértekezletén jó döntésnek nevezte, hogy a Fidesz Dézsi Csaba Andrást indítja helyben az önkormányzati választáson, ugyanis Győr fejlődése az elmúlt években egyedülálló pályát írt le, s mára kétségtelenül a hazai gazdaság egyik motorjává vált. Az itt működő vállalatok kifejezetten fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítményének folyamatos növelésében és a gazdaság technológiai színvonalának folyamatos emelésében – mondta.

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere és Szijjártó Péter külgazdasági miniszter egyetértettek: habár teljes a foglalkoztatottság, a jövőre is gondolni kell, ezért van szükség folyamatos fejlesztésekre.

Fotó: Király Márton / Szijjártó Péter Facebook

Ráadásul Győrben létrejött egy olyan együttműködés a felsőoktatás és az ipar között, amely országos szinten is abszolút a követendő példák közé tartozik, ugyanis a gazdaság jövőbeli növekedésének egyik legmeghatározóbb eleme az, hogy a magyar felsőoktatás és a magyar ipar, a magyar gazdaság milyen szoros együttműködést tud kialakítani egymással – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi bizonytalan globális helyzetben a stabilitás, az állandóság és a kiszámíthatóság jelenti a legnagyobb értéket. Ismertette, 2014 óta a kormány tizennégy nagy vállalati beruházást támogatott Győrben 41 milliárd forint értékben, összesen 230 milliárd forintnyi beruházást indukálva.

Kitért arra is, hogy később négy győri beruházás összesen nyolcmilliárd forint állami támogatást kapott a megújuló energiára való átállásuk előmozdítása érdekében az egekbe szökő közepette. „A kormány készen áll ennek az együttműködésnek a folytatására, s ennek volt kézzelfogható jele az a döntés, amelynek értelmében tízmilliárd forintot biztosítottunk a Győri Ipari Park fejlesztéséhez azért, hogy a város további fejlődéséhez szükséges beruházásoknak legyen megfelelő helyszín” – mondta.

A miniszter üdvözölte, hogy

jelenleg a városban teljes a foglalkoztatás, s a gazdaság egyik motorja Győr, viszont figyelmeztetett, újabb és újabb beruházásokra van szükség

Végül érintette azt is, hogy a versenyképesség javításával párhuzamosan a környezet védelmét illetően sem ismernek kompromisszumot. Ennek kapcsán pedig emlékeztetett a Püspök-erdő, a győrszentiváni tölgyes és a marcalvárosi kiserdő védelem alá helyezésére.

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere arról beszélt: sok emberben kérdőjeleket ébreszt, hogy miért is kell ipart fejleszteni Győrben, hiszen itt teljes foglalkoztatottság, sőt munkaerőhiány van, de ismerünk egy-két olyan várost a világban, Amerikában, különösen például Detroitot említve, amelyek nagyon fejlett autóiparral rendelkeztek, és ha ma megnézzük őket, nincsenek túl jó állapotban, ezért folyamatosan fejleszteni kell az ipart – húzta alá.

„Próbálunk előre gondolkodni, és úgy cselekedni, hogy Győr város lakossága biztonságban legyen, nemcsak arra figyelünk, hogy mindenkinek legyen jelenleg munkája, hanem hogy a jövő generációjának is, a jövőben is mindenkinek legyen stabil munkahelye” – tette hozzá.