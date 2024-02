Szükség van robotokra, de nem veszik el a magyar emberek munkáját

Évente körülbelül ezer ipari robotot helyeznek üzembe Magyarországon, így a hazai gyártóiparban tízezer dolgozóra már jóval több mint száz robot jut – írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportál, a SZON.hu.

A kollaboratív robotokra olyan tevékenységi köröknél van szükség, amelyeket az emberek eleve nem szívesen végeznek

Fotó: Balázs Attila / MTI

Egyre több lesz Magyarországon a kollaboratív, emberekkel együttműködő robot

A portálnak nyilatkozó szakértő szerint a következő években nálunk is a globális trendeknek megfelelő, évi 8-10 százalékos bővülés várható ezen a területen, amely azt jelenti, hogy

itthon is egyre nagyobb arányt képviselnek majd az úgynevezett kollaboratív, emberekkel együttműködő robotok.

Utóbbi nemcsak a hatékonyságnövelés útját kereső vállalatok, hanem a munkavállalók számára is jó hír – közölték.

Markos András, a Hesse Trade Kft. ügyvezető-tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy a kkv-szektor egyre nehezebben tud lépést tartani a munkaerő drágulásával. „Januártól 15 százalékkal emelkedett a és ha a hivatalos, 17,6 százalékos inflációra gondolunk, akkor sok helyen ennél is nagyobb emelést várhatnak el a dolgozók. Ha ehhez hozzátesszük a számos iparágat érintő munkaerőhiányt, akkor az egyik legkézenfekvőbb megoldásnak az automatizáció tűnik” – emelte ki Markos, hozzátéve,

a robotizáció és az automatizáció térnyerése szükségszerűen nem jelenti az érintett alkalmazottak leépítését.

A Hesse Trade Kft. ügyvezető-tulajdonosa arról is beszélt, hogy a kollaboratív robotok jellemzően olyan tevékenységi körökből váltják ki az embereket, amelyeket azok eleve nem szívesen végeznek. „A végtelen ismétlődésre épülő, monoton, gyakran nehéz fizikai munkák helyett így van lehetősége a cégnek átcsoportosítani a kollégáit magasabb hozzáadott értékű munkakörökbe, amely számukra is vonzóbb lesz.” Markos András hozzáfűzte: innen nézve a munkaerő megtartásának egyik fő eszköze lehet a robotizáció, amely az éjszakai és hétvégi műszakok „átvállalásával” is javíthatja a dolgozói jólétet.

A LEGO-nál a papírzacskókat is robotok pakolják majd

A nyíregyházi LEGO-gyárban például ipari robotok

pakolják a raklapokat,

a DUPLO-figurákat robotizált sor szereli, csapolja össze, és

a csomagoló sorokon is segítik a munkát.

A társaság kommunikációs menedzsere, Siket Lóránt megjegyezte: a speciális LEGO Friends figurák gyártása szintén robotizált és más gyárukból került át hozzájuk. Elárulta, az egyszer használatos műanyag zacskók helyett hamarosan minden LEGO-készletben papírzacskóban lesznek a kockák. „Ezek csomagolásánál szükség van egy robotra, amely óvatosan pakolja a papírzacskókat, hogy ne gyűrődjenek a folyamat során. A műanyag zacskónál erre nem volt szükség. Itt tehát egy plusz feladat jelent meg, amelyet a robotok segítségével oldunk meg” – jelezte.

Siket szerint azonban továbbra is számos olyan pozíciójuk van, amelyik a kézi munkára vagy az emberi tudásra épít. „Jelenleg több mint háromezren dolgoznak gyárunkban a legkülönfélébb munkakörökben, mint például a fröccsöntő szerszámok karbantartásán, a gépek beállításán, javításán, kezelésén, anyagok mozgatásán, termékek csomagolásán, minőségellenőrzésén, a targoncás szállításban.”

A robotok integrálása a gyártási folyamatokba az ipar 4.0 elvének megfelelően egy folyamat, mely során bizonyos feladatokat átvesznek az emberektől, miközben új feladatkörök is létrejönnek, miután ezeket a gépeket is be kell állítani, karban tartani.