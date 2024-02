Az uniós vállalkozások szabadalmak, védjegy- és formatervezésiminta-oltalmak, illetve közösségi növényfajta oltalmak megszerzésére nyerhetnek támogatást összesen akár 6 ezer euró értékben – írta közleményében az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A forrást az Európai Bizottság kkv-alap (SME Fund) pályázata biztosítja.

Tavaly a magyar vállalkozások majdnem 155 ezer eurónyi támogatást kaptak a pályázat keretében.

Az kkv-alap célja az oltalomszerzés megkönnyítése. A visszatérítési program az oltalomszerzéshez kapcsolódó díjak részfinanszírozására szolgál, amelyre bármely, az területén belül jegyzett kis- és középvállalkozás jelentkezhet. A kkv‑alap végrehajtását az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) végzi. Az idei évben a teljes költségvetés 20 millió euró, és

a támogatások igénybevételéért 2024. december 6-ig lehet jelentkezni (vagy amíg az alap ki nem merül).

A kkv-alap 2024-ben a magyar vállalkozások számára védjegyek és formatervezési minták szabadalmak és közösségi növényfajta oltalmak megszerzéséhez vehető igénybe. Az alap a vállalkozások szellemi vagyonának feltérképezésére is lehetőséget nyújt, viszont ezt Magyarországon jelenleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál ingyenesen igénybe lehet venni (IP Scan).

A védjegyek és formatervezésiminta-oltalmak esetében 1000 euró támogatást lehet szerezni. A költségtérítés mértéke az EU-n vagy Magyarországon belül érvényes oltalmakra 75 százalék, az EU-n kívül érvényes oltalmakra 50 százalék. A támogatás tartalmazza a bejelentést, az áruosztályt, vizsgálatot, a regisztrációt, a közzétételt és a közzététel halasztásának díját is.

A szabadalmak esetében 3500 eurós támogatást biztosít az alap. A költségtérítés mértéke egységesen nemzeti és EU-s szinten is 75 százalék – a 3500 euróból 1500 fordítható adminisztrációs díjakra, 2000 euró pedig a jogi költségekre. A közösségi növényfajta oltalmak esetében költségtérítés mértéke a bejelentési díj 50 százaléka lehet. Az összeg 1500 euró.

2023-ban összesen közel 36 ezer vállalkozás élt a kkv-alap pályázati lehetőségével – ebből 297 magyar cég kapott támogatást összesen közel 155 ezer euró értékben.

A magyar kkv-k 294 esetben védjegy- és formatervezésiminta-oltalmak, 18 esetben szabadalmak, 3 esetben pedig közösségi növényfajta oltalmak megszerzésére igényeltek támogatást. Egy-egy magyarországi pályázónak átlagosan 717 eurót ítéltek meg.

Szintén az iparjogvédelmi oltalomszerzés támogatását szolgálja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott Iparjog pályázat, ami a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is elérhetővé válik. A támogatás mértéke ennek a hazai finanszírozású pályázati lehetőség esetén 100 százalék, és nem csupán cégek, de magánszemélyek számára is lehetőséget nyújt szabadalmak, védjegy- és formatervezésiminta-oltalmak, illetve növényfajta oltalmak megszerzésének finanszírozására. Az igényelhető összeg 100 ezer forinttól akár 7,5 millió forintig is terjedhet, és a hazai mellett az európai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések finanszírozására is felhasználható. Emellett további előnye, hogy a bejelentés költségei, a szabadalmi ügyvivői szolgáltatások költsége, illetve akár fordítási díjak is finanszírozhatók a pályázatból.