Magyarországon a Stellantis már régóta jelen van a szentgotthárdi Opel gyárnak köszönhetően, ám az üzem tovább bővül a közeljövőben, sőt a kutatás-fejlesztés terén is nagyobb szerepet kap a magyarországi üzem –jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szentgotthárdon

A tárcavezető felidézte, hogy az utóbbi években számos előre nem látható esemény sújtotta a világgazdaságot, ami a beruházások volumenében is érezhető volt, így tavaly a beruházások 30 százalékot estek globálisan, miközben Magyarországon duplázódott azok száma. 209 vállalati beruházás született, ami 20 ezer munkahelyet hozott létre, összesen 13 milliárd euró értékben.

Fotó: Mirkó István

Szijjártó kifejtette, hogy sikereink zászlóshajója az autóipar volt, mely forradalmi átalakuláson megy keresztül az elektromos átállás miatt. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország talán először halad elöl egy nagy technológiai átalakulás során, így

az elektromos autózás terén elmondható, hogy hazánk az éllovasok között van.

Felidézte, hogy a tavalyi beruházási rekord 90 százaléka is az autóiparnak köszönhető, mind a beruházott összegeket, mind a megteremtett munkahelyeket nézve. Magyarország 5 éve került be a világ 20 legnagyobb autóexportőre közé, mely pozíciót azóta is sikerült megtartani, sőt az elmúlt 10 évben három és félszeresére nőtt a magyarországi autógyártás.

Mint mondta, a tavalyi év első 11 hónapja alatt már megdőlt a korábbi, 2022-es rekord a 12800 milliárd forintos termelésnek köszönhetően, ami egyébként 14 százalékos növekedést jelent.

A tárcavezető szólt arról is, hogy a szentgotthárdi Opel-gyárban ezentúl elektromos hajtásláncokat és motorokat is fognak gyártani és az üzem a kutatás-fejleszés terén is nagyobb szerephez jut a Stellantis 45 milliárd forintos beruházásának köszönhetően. A fejlesztés során 110 új munkahely jön létre és a 32 éve alapított gyár bővítését a magyar állam 10 milliárd forinos vissza nem térítendő támogatással segíti.