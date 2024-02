Liu Lan-köt, a Bank of China volt elnökét azzal vádolják, hogy kihasználta a Bank of Chinánál és korábban a Kínai Export-Import Bank elnökeként betöltött pozícióit, és ingatlanokért, készpénzért cserébe kölcsönökkel és személyzeti kinevezésekkel segített másoknak, valamint az előírásokat megszegve nyújtott kölcsönöket, jelentős veszteséget okozva ezáltal – jelentette be a kínai Legfelsőbb Népi Ügyészség közleményében.

Fotó: NurPhoto via AFP

A több mint tíz hónapja vizsgálat alatt álló Liu ellen a kelet-kínai Santung tartományban lévő Csinan városában emeltek vádat, ahol a felülvizsgálat és a vádemelés során az ügyészek tájékoztatták a vádlottat a perbeli jogairól, kihallgatták és meghallgatták védője véleményét.

Hszi Csin-ping kínai elnök 2012-es hatalomra kerülése után széles körű vizsgálat- és nyomozássorozat indult a korrupció visszaszorítása érdekében, majd 2022-ben egy, a korrupció ügyében kiszabott büntetések szigorítását kezdeményező törvénymódosítást fogadott el a kínai parlament.