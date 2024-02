A magas kamatszintek, az valamint a piaci szereplők kiváró magatartása tavaly általános keresletcsökkenést okozott az építőiparban Európa szerte, és ez jellemezte az év végi időszak piaci hangulatát is – mutat rá a múlt évi működését alakító hatásokra a Masterplast. Az év végére a kereskedői készleteket leépítették, a fogyasztói bizalom alacsony maradt, folytatódott a csökkenés a és lakáspiacon, míg az új beruházások terén nagyrészt a kivárás volt jellemző.

A társaság sárszentmihályi üzeme.

Fotó: Vasvári Tamás

Változtatásdömpinggel reagált a Masterplast a megromlott körülményekre

A társaság árbevétele az utolsó negyedévben 16 százalékkal esett a bázishoz viszonyítva, de az egyedi tételek nélküli negyedéves EBITDA-ja a már előre jelzett pozitív tartományban zárt. A pozitív fordulatot az év során véghez vitt intézkedések hatásával magyarázza a társaság közleménye. A korábban magasabb áron beszerzett készletek kifutottak, készleteit és munkatársai számát optimalizálta a Masterplast, így a gyártás az utolsó negyedévben már eredményes volt. Átalakult a vezetőség és vállalat irányítási struktúrája, és ezen hatások összességében pozitív fordulatot hoztak.

Két új gyár is túljutott a próbaüzemen

A költségcsökkentésen és hatékonyságnövelésen túl, a vállalat fókusza a termelési és technológia fejlesztésére irányult. Jelentősen javult az energiahatékonyság és az év záróidőszakában két újabb gyártóegység jutott el a piaci kibocsátás küszöbére. Szabadkán az XPS gyárban és az olaszországi EPS gyárban is lezajlott a tesztgyártás és a próbaüzem.

Jelenleg a technológia finomhangolása zajlik, 2024 első negyedévében a piaci igényekhez mérten indulhat el a termelés a két új hőszigetelőanyag gyárban.

Tovább erősíti a társaság kilátásait az egyre nagyobb figyelmet kapó moduláris épületelemgyártó üzletág. A Masterplast Modulhouse megkezdte első lakóház építését. Az épületek gyári körülmények között történő legyártása kiküszöböli a helyszíni hulladékképződést. A társbefektetőkkel indított kőzet- és üveggyapot gyártó projektek is a tervek szerint haladnak, 2025-ben mindkét gyárban elindulhat az üzemszerű termelés. A társaság egészségügyi szegmense a kapacitásai alapján szintén készen áll egy jelentős kiugrásra, további árbevételt és profitot ígérve az elvárásokhoz képest.

Megzuhant az árbevétel

A vállalat éves árbevétele 28 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól és 145,2 millió eurót tett ki. A vállalat vezetése az év végén 3,845 millió euró készletértékvesztés elszámolását tartotta szükségesnek. A pénzügyi műveletek eredménye, a társaság számára kedvezőtlen árfolyammozgások miatt további veszteséget jelentett az utolsó negyedévben. Mindezek hatásaként a társaság éves kumulált eredménysorain mínusz 6,1 millió eurós EBITDA mellett az adózott eredményben mínusz 15,5 millió euró veszteséget jelentett. A társaság finanszírozása a veszteségek mellett is stabil, a készpénzállomány magas, a hiteleket meghosszabbították.

A társaság elnöke derűlátó

A közlemény idézi Tibor Dávidot, a Masterplast elnökét: „Nehéz időszakon vagyunk túl, de minden adott ahhoz, hogy 2024-ben visszatérjünk az eredményes működéshez. A vállalat finanszírozása stabil, alkalmazkodtunk a szűkebb piaci környezethez, a szervezet és az energiagazdálkodásunk sokkal hatékonyabb lett, a gyártást a kereslethez igazítottuk, a magas árú készletek kifutottak, a költségeink lecsökkentek, ezért innentől a lecsökkent kereslet mellett is képesek vagyunk a pozitív eredménytermelésre. A piaci hangulat azonban sokkal jobb lehet 2024-ben, a várható kamatcsökkentések elhozhatják a beruházási aktivitás újra indulását Európában, miközben a vevői készletek teljesen leapadtak, mostantól mindenkinek vásárolnia kell. Mindemellett az REPowerEU tervének és a „Fit for 55 százalék” intézkedési csomagjának ismeretében a középtávú üzleti kilátásaink is nagyon pozitívak, de az épületek energiakorszerűsítését célzó programok 2024-es elindulására a tervek feletti pozitív lehetőségként tekintünk. A következő konjunktúra időszak beköszöntét felkészülten várjuk, közben a növekedés alapját gyártási beruházásainkat megvalósítjuk, és a digitalizációs projektjeinkkel modernizáljuk a vállalat operatív működését. A frissített stratégiát és tervszámokat a májusi 14-i befektetői tájékoztató alkalmával ismertetjük a részvényesekkel.”