Az energiatárolókat gyártó EVE Power tavaly májusában jelentette be, hogy első európai üzemét Debrecenben építi fel. Az akkumulátorcella-üzem, amelyet az Észak-nyugati Gazdasági Övezetbe terveznek, 2023 végén kezdte meg a földmunkákat, az építkezés befejezése pedig 2025 végére várható.

A DVSC-t is támogatja a kínai akkumulátorgyártó.

Fotó: AFP

Kiemelkedően innovatív működésre törekednek

Amint tavaly májusban bejelentették,

a BMW Csoport gyárának közelsége,

a megfelelő logisztikai kapcsolatokkal ellátott kiváló infrastruktúra, valamint

a képzett munkaerő miatt

döntött úgy az EVE Power, hogy Debrecenben létesít üzemet.

Mivel az akkumulátorcellákat csak az utca túloldalára kell átszállítani az akkumulátor-összeszerelő üzembe, ez a közeli megoldás kiemelkedően klímatudatos és csökkenti a szállítás okozta környezetterhelést.

A cég globális stratégiájával összhangban a debreceni EVE Power gyár a legmagasabb európai ipari követelmények szerint épül.

Tavaly májusban jelentették be azt is, hogy az iparág csúcsát jelentő, mesterséges intelligenciával támogatott gyárat építenek a cívisvárosban. A kínai vállalat a hengeres akkumulátorcellák gyártásának legújabb technológiáját hozza Európába. A gyártósor tiszta és nagy mértékben automatizált lesz, ezzel minimalizálva a helyszínen dolgozók számát. Az EVE Power új hengeres akkumulátorcelláit alkalmazó, a BMW eDrive technológiájának hatodik generációját képező jövőbeli BMW-modellek hatalmas előrelépést jelentenek az e-autózás világában.

A debreceni gyárban napelemparkot telepítenek a termelés energiaigényének ellátása érdekében. A környezetért vállalt felelősség az EVE Power működésének sarokköve, például a cég Jingmenben található gyárát víz- és is támogatja. Egyszerre csúcstechnológiájú és környezettudatos gyártási metódusokat mutatnak majd be Magyarországon is.

Jó partnerségre törekednek

Magyarország, azon belül pedig Debrecen kulcsszerepet játszik a jövő közlekedésének zöld átalakulásában. Mi az itt élő szakemberek páratlan tudása, az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok dinamikája és Debrecen infrastrukturális adottságai miatt döntöttünk úgy, hogy itt szeretnénk megépíteni csúcstechnológiájú üzemünket.

Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a debreceniek jó szomszédként tekintsenek ránk, aki karriert, közösséget és tudást egyaránt kínál – emelte ki Alexander Holden, az EVE Power szenior alelnöke.